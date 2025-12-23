Pleno bronco en Cambre antes de Navidad: “Usted no es la ley, señora alcaldesa”

Un pleno en Cambre PATRICIA G. FRAGA

A pesar de que la alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro (PP), finalizó el pleno de este martes deseando una feliz Navidad y “uns días especiais” para todos los concejales, la tónica de la sesión fue la misma de los últimos meses, especialmente entre los populares y Unión x Cambre. Reproches, cortes en el turno de palabra y unos cuantos ‘¿y esto por qué no lo hicieron ustedes cuando gobernaban?’.

Entre los asuntos polémicos se situaron las gradas del campo de fútbol de Brexo-Lema –el Gobierno actual asegura que el anterior cometió una ilegalidad en la obra– o una presunta carta "amenazante" que Piñeiro envió a las asociaciones para que dejasen de señalar a la secretaria y la interventora locales como causantes de una “parálisis administrativa”.

Las pullas fueron constantes, pero el momento álgido llegó con una intervención del edil de UxC Juan González Leirós: "Usted no es la ley, señora alcaldesa. Usted puede hacer interpretaciones pero no se arrogue potestades que no le corresponden", dijo tras varios comentarios de la regidora sobre actuaciones del Gobierno predecesor.

"Nin son a lei nin son a Virgen María, pero son a máxima representante deste concello e teño que defender ás habilitadas nacionais", expresó Diana Piñeiro en relación a los supuestos 'ataques' a la secretaria y la interventora, a lo que la edil y exalcaldesa María Pan respondió: "Vostede defende ás habilitadas, nós defendemos aos veciños de Cambre".

El Ayuntamiento no pudo sacar adelante la modificación de la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario por el servicio de tratamiento y depuración de aguas residuales en la EDAR Bens. Aunque el concejal de Economía y Hacienda, Rubén Vázquez, defendió que este cambio en la ordenanza "solo es un primer paso para evitar que se acumule más deuda con la EDAR" y que después se abordaría un nuevo convenio, los grupos de la oposición consideraron que la prioridad es abonar los 2,8 millones pendientes de pago a la entidad y pidieron más documentación para poder llevar a cabo esta medida "cuanto antes".

Sí se aprobó la adjudicación del Servizo de Axuda no Fogar por 3.901.501,34 euros para los dos próximos años y prorrogable a dos años más con la empresa Protección Geriátrica 2005.

Los grupos de la oposición también llevaron a la sesión la tala de árboles en el Campo da Feira, la nueva señalización en la glorieta de O Paraugas para dar fluidez al tráfico y la situación actual de las relaciones con la plantilla municipal, entre otros asuntos.

