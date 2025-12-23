María Pan niega haber recibido la citación para declarar en el caso de la Policía Local

María Pan QUINTANA

La edil de Unión x Cambre y exalcaldesa, María Pan, negó este martes haber recibido una comunicación oficial para declarar en el caso de las horas extra de la Policía Local. “No he recibido nada, pero es curioso que la alcaldesa haya informado ya a los medios”, expresó Pan, quien criticó que esta noticia llegue ahora, cuando ya es oficialmente la candidata de UxC a las próximas elecciones municipales, a pesar de que este procedimiento "lleva mucho tiempo abierto".

“A día 23 de diciembre, el abogado que representa y defiende los intereses del Ayuntamiento en el caso de las horas extra de la Policía nos comunica la imputación de la señora Pan, citándola para declarar el 25 de febrero. Desde el Gobierno local mostrar nuestro máximo respeto a la justicia y a las decisiones judiciales. Es responsabilidad de este gobierno velar y defender los intereses de Cambre en un asunto muy serio que atenta gravemente contra las arcas de nuestro municipio”, comentó la regidora, Diana Piñeiro.

María Pan asegura que tiene “la conciencia muy tranquila” y que acudirá a declarar cuando sea necesario “para que se depuren responsabilidades y se llegue al final de este asunto”.

María Pan oficializa su renuncia a la Alcaldía de Cambre: "Aos grandes partidos estórballes UxC" Más información