Cambre

El cambrés Hugo Torreiro gana el concurso 'Canción de Nadal'

Consigue el premio con su tema 'Fogar'

Redacción
22/12/2025 12:46
El artista cambrés Hugo Torreiro se alzó ganador del concurso de TVG 'Canción de Nadal'. Su "carga emocional" y su conexión "coas raíces galegas" le valieron, según el jurado, alzarse ganador de este premio.

El tema con el que se alzó vencedor fue 'Fogar', un homenaje "á morriña e aos galegos que viven lonxe da súa terra".

Torreiro cuenta con más de dos décadas de carrera musical a sus espaldas. El artista cambrés compagina su faceta de músico y compositor con la docencia, ya que es profesor de música en Abegondo, municipio del que es vecino. 

Torreiro compartió el pasado sábado este tema con sus convecinos, al estrenar 'Fogar' en público en el belén viviente de San Marcos, el sábado, y cantando el domingo en las actuaciones de Navidad de la propia escuela de música.

'Fogar' sonará esta Nochebuena durante la programación de Navidad de la TVG. Además, Torreiro cantará el propio miércoles con Carlos Bau en el local cullerdense Saoko, dentro del programa '#Dosenpunto'.

