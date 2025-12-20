Pedro Pastor, fotógrafo: “Cuando yo era niño la ría de O Burgo parecía Chernóbil”

Pedro Pastor, en su estudio de O Temple QUINTANA

Nació junto a Casa Manolo (O Raxo), en O Burgo, y comenzó muy joven como fotógrafo, pasando por alguna de las empresas más conocidas de la ciudad y estableciéndose luego por su cuenta en O Temple. Pedro Pastor, testigo de la historia en el área metropolitana, se jubila.

¿Cómo empezó a trabajar?

Empecé en Riego de Agua en Foto Taibo sobre el año 84. Luego pasé a Foto Real, al lado de Foto Blanco en calle Real, y dos años más tarde me vine aquí y monté el estudio [en O Temple]. Después volví un tiempo a Foto Blanco y me llamaron de Foto Artús, donde estuve de 2000 a 2008. Volví a mi estudio justo cuando la fotografía empezaba a cambiar con la llegada del digital y la desaparición de los laboratorios industriales.

¿Cómo vivió esos cambios?

Muchos compañeros quedaron en el camino, la forma de trabajar cambiaba completamente y otros nos adaptamos y supimos surfear la ola, pero nada que ver. La fotografía hoy ya no es un documento que testifique algo, es más manipulable que nunca. A ciertos niveles parece que la necesidad de un profesional ya no es lo que era, los móviles lo hacen muy bien y ahora hace una fotografía cualquiera.

Ha estado en multitud de acontecimientos de la ciudad y su área.

Quizá cuando más le tomé el pulso a la ciudad fue en Foto Blanco, que actuaba como la agencia de prensa de más de un periódico. A nivel particular estuve en más acontecimientos e intenté que el trabajo tuviera alguna repercusión, tengo un poco de alma de periodista. Nunca tuve la oportunidad de trabajar para ningún periódico pero sí que hice alguna publicación aislada incluso para El Ideal Gallego en mis inicios, en el 78 o 79.

¿Cuántos documentos puede haber en su archivo?

Ni idea, muchos miles... La mayoría son fotos para particulares, retratos... hay que llenar la nevera. Tengo mucha foto de paisaje de por aquí y de A Coruña.

¿Qué fotografía le gusta más?

La creativa, de paisajes, el retrato... hoy en día tengo unos parámetros que me son válidos para casi cualquier arco de edad y que consisten en que la persona se sienta cómoda.

¿Tuvo algún mentor o su trayectoria ha sido autodidacta?

Más bien autodidacta. Hice cursos por correspondencia, congresos en Madrid, Barcelona, Santiago... pero fue algo por mi cuenta, en esos tiempos no había demasiada formación reglada por esta zona, la mayoría aprendíamos trabajando.

¿Es nostálgico? ¿Todavía hace algún revelado analógico?

Estoy reconstruyendo una ampliadora con la que trabajé muchos años. Estas tecnologías fueron desapareciendo, la fotografía analógica es carísima y cuesta conseguir los materiales.

¿Cómo ha cambiado esta zona de la ría de O Burgo?

Muchísimo. De ver todo esto a monte, con La Cros y la Koipe funcionando... esto era una especie de Meicende, una población ni rural ni urbana en las afueras de una ciudad pequeña y con una contaminación enorme. A veces nos despertábamos tosiendo, esto parecía Chernóbil.

El dragado de la ría, reivindicación histórica, se consiguió.

Sí, aunque me fastidia que no se haya cerrado aún de manera satisfactoria, porque creo que algunos mariscadores no tienen lo que les correspondería. Las autoridades se pasan la pelota unas a otras y hubo que apretar mucho para lograr el dragado.

¿Qué día se jubila?

En breve, el próximo mes. Me tomaré la fotografía como una afición, como cuando comencé. En mi familia están por otras vías, no tengo relevo. Mis hijos se dedican a otras cosas y yo nunca traté de imponerles nada, esas cosas tienen que salir de uno. Si les diera por ahí tendrían toda la ayuda pero cada uno tiene que encontrar su camino, como me pasó a mí.

¿Qué balance hace de su trayectoria profesional?

La constante de todo este tiempo es que nunca dejé de ser aficionado y si algo me ha ido bien profesionalmente creo que fue por eso. Querer hacerlo, resistir y ser lo más profesional que puedas, dándole importancia a todos los trabajos, aunque no estés de acuerdo con el cliente. Intento que, a pesar de ser fotografía comercial, no sea tanto postureo y sí más una ‘caza’ del instante.

¿Algún colega fotógrafo que adimire?

Unos cuantos. Pepe Varela, que trabajó en Foto Blanco; Manuel Lemos, que sigue en activo... Xosé Abad, Xurxo Lobato, César Quián, la gente de Artús... la lista sería un poco larga.