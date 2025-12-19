Mi cuenta

Cambre

El parque Ramón Barba de O Temple acogerá un desfile navideño de mascotas el día 28

Noelia Díaz
Noelia Díaz
19/12/2025 19:30
Un perro en A Coruña en el último Día de los Animales
Un perro en A Coruña en el último Día de los Animales
CARLOTA BLANCO
El parque Ramón Barba de O Temple será escenario, el próximo día 28, de una original iniciativa, un desfile navideño de mascotas. La actividad, organizada por Voluntariado Cambre, EBSE (En Bici Sin Edad) y Cambre Empresarial, será a las 12.00 horas y se enmarca dentro del programa de la asociación para amenizar las fiestas.

Las entidades han dispuesto, además, un Recuncho do Nadal en el local de Servicios Múltiples de O Temple –edificio Os Magnolios– que abrirá el lunes, día 22, y se mantendrá hasta el 5 de enero de 17.00 a 20.00 –el último día estará de 11.00 a 13.00 horas–. “Pequeños y mayores podrán hacerse una foto con los elfos, disfrutar de talleres creativos y juegos, así como dar un paseo en el trineo de Papá Noel”, explica Voluntariado Cambre.

A mayores del desfile de mascotas el día 28, el lunes 29 a las 18.00 horas organizan un cuentacuentos musical en el mencionado Recuncho do Nadal. “Venid a disfrutar en familia de estas fiestas llenas de alegría y diversión”, anima la entidad de voluntarios de Cambre, presente cada año en iniciativas solidarias como la Gran Recogida del Banco de Alimentos Rías Altas, entre otras.

Integrantes de ACBA posan con sus mascotas y con los productos

Cochinillo, bacalao y turrón: el menú navideño para mascotas que ofertan en Arteixo

