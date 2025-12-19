El parque Ramón Barba de O Temple acogerá un desfile navideño de mascotas el día 28

Un perro en A Coruña en el último Día de los Animales CARLOTA BLANCO

El parque Ramón Barba de O Temple será escenario, el próximo día 28, de una original iniciativa, un desfile navideño de mascotas. La actividad, organizada por Voluntariado Cambre, EBSE (En Bici Sin Edad) y Cambre Empresarial, será a las 12.00 horas y se enmarca dentro del programa de la asociación para amenizar las fiestas.

Las entidades han dispuesto, además, un Recuncho do Nadal en el local de Servicios Múltiples de O Temple –edificio Os Magnolios– que abrirá el lunes, día 22, y se mantendrá hasta el 5 de enero de 17.00 a 20.00 –el último día estará de 11.00 a 13.00 horas–. “Pequeños y mayores podrán hacerse una foto con los elfos, disfrutar de talleres creativos y juegos, así como dar un paseo en el trineo de Papá Noel”, explica Voluntariado Cambre.

A mayores del desfile de mascotas el día 28, el lunes 29 a las 18.00 horas organizan un cuentacuentos musical en el mencionado Recuncho do Nadal. “Venid a disfrutar en familia de estas fiestas llenas de alegría y diversión”, anima la entidad de voluntarios de Cambre, presente cada año en iniciativas solidarias como la Gran Recogida del Banco de Alimentos Rías Altas, entre otras.