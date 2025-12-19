Asociaciones de Cambre, sobre su reunión con políticos: “Una pena no haber contado con la alcaldesa”

Concentración en Cambre QUINTANA

El tejido asociativo de Cambre, que celebró el jueves una ‘xuntanza pacífica e cooperativa’ con los partidos políticos locales, lamentan la ausencia del grupo de gobierno.

“Una pena no haber contado con el PP y la alcaldesa para poder debatir sobre las propuestas que hicieron el resto de grupos y encontrar la solución real para cobrar las subvenciones y convenios impagados”, destaca uno de los portavoces, Pablo Rabina.

Agradecen la asistencia y el “tono distendido” de los representantes de Unión por Cambre, PSOE, BNG y Alternativa dos Veciños y la edil no adscrita, Elena Lauda, que plantearon ideas como tramitar una ordenanza de subvenciones. Las entidades iniciarán ahora los trámites para crear una entidad jurídica que las represente y continuarán las movilizaciones.

El Gobierno de Diana Piñeiro aseguró este miércoles que ya ha dado las explicaciones pertinentes sobre la situación actual del municipio tanto en un encuentro el 21 de octubre como en vistas individuales con las entidades que solicitaron revisar sus expedientes. "En ellas se les mostró la realidad del Ayuntamiento, explicando lo sucedido y aclarando dónde estaba la responsabilidad por la falta de tramitación de sus subvenciones, con el consiguiente impago de las mismas", indica la alcaldesa.