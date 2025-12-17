Mi cuenta

Cambre

El Gobierno de Cambre rechaza acudir a la reunión de partidos convocada por las asociaciones

Noelia Díaz
Noelia Díaz
17/12/2025 16:09
El Concello cerró los recintos por falta de seguridad y mantenimiento
Manifestación en O Temple
Carlota Blanco
El Ayuntamiento de Cambre ha anunciado que no asistirá a la reunión convocada por el tejido asociativo con los partidos políticos este jueves a las 20.30 horas en el local social del Sporting Cambre, en Quintán.

Asegura el Gobierno de Diana Piñeiro que ya ha dado las explicaciones pertinentes sobre la situación actual del municipio tanto en un encuentro el 21 de octubre como en vistas individuales con las entidades que solicitaron revisar sus expedientes. "En ellas se les mostró la realidad del Ayuntamiento, explicando lo sucedido y aclarando dónde estaba la responsabilidad por la falta de tramitación de sus subvenciones, con el consiguiente impago de las mismas", indica la alcaldesa.

Piñeiro abunda en que este mismo año Unión por Cambre (UxC) llevó a pleno un suplemento de crédito de más de 1.300.000 euros, "mediante una acumulación de partidas del Plan Estratégico de Subvenciones". "Una moción genérica donde no se identifican cuáles son las entidades beneficiarias ni tampoco los importes correspondientes a cada una de ellas, además de no contar con los informes técnicos correspondientes que lo avalen, creando así una gestión opaca y llena de inseguridad jurídica", sentencia.

El Ayuntamiento ve "curiosa" la actitud de UxC, "que si realmente tuviera voluntad de pagar ¿por qué no lo gestionó durante su mandato o por qué no llevó a cabo la tramitación de la moción presentada y aprobada en el pleno de mayo de 2024 por BNG, PP y PSOE para el pago de estos convenios?", se preguntan.

Por último, trasladan a las asociaciones que han aprobado "una transferencia de crédito real por existir partida presupuestaria, dinero contabilizado y aprobado por el departamento de intervención", que se abonará próximamente. E invitan a los grupos políticos de la localidad "a formar parte da Xunta de Goberno, onde realmente se toman as decisións para arranxar os problemas, e non detrás dunha pancarta".

La última concentración de las asociaciones, el 23 de noviembre

