Cambre

Una calle de Cambre pide auxilio: “No pasan ni carritos de bebé ni sillas de ruedas”

Noelia Díaz
Noelia Díaz
17/12/2025 06:25
Una mujer camina con un carrito por la Rúa Amil
Una mujer camina con un carrito por la Rúa Amil
GERMÁN BARREIROS
“Por ahí no pasan ni carritos de bebé ni sillas de ruedas. Vivimos a 500 metros del centro de Cambre pero estamos olvidados”. Así se expresa Lucía Sánchez, vecina de la Rúa Amil, que denuncia el mal estado y la estrechez de la acera en el primer tramo de la AC-214, una carretera titularidad de la Xunta que une el municipio con Guísamo (Bergondo).

Aseguran los residentes que “cada vez hay más tráfico” y que esa vía, “que está muy abandonada”, soporta también el paso de camiones que no pueden circular por la carretera de la Estación. “Pero al margen del volumen de tráfico, el principal problema son las aceras. Aquí hay varias casas abandonadas y alguna ‘chabola’ de guardar herramientas que no tiene mantenimiento y cuya maleza acaba cubriendo la acera. O sea que la poca acera que hay, en alguna parte está ocupada; en otras ya ni la hay”, indica Sánchez. 

El tránsito se complica con carritos de bebé o sillas de ruedas y muchos se ven obligados a invadir la calzada, con el riesgo que ello conlleva. “Tampoco hay paso de peatones. Si bajas de Cambre en algún momento tienes que meterte en la carretera o cruzar mal para poder seguir del otro lado”, señala la vecina, y afirma que otra residente con movilidad reducida ha de circular con su silla motorizada por el espacio reservado a los coches, “porque si va por la acera no tiene por dónde bajar, ya que tampoco hay rampa en ningún lado”. 

Sin asociación vecinal

A pesar de que en el lugar existen varios edificios, los vecinos no están agrupados en una asociación “que pueda hacer algo de fuerza”, lo que complica la gestión para reclamar más seguridad en esta calle. “Sé que hay una vecina que trasladó el tema a un concejal, pero por ahora no tenemos noticias de que haya avances”, cuenta Sánchez. 

Hasta el momento no ha pasado nada grave en esta ubicación, pero llaman la atención sobre la peligrosidad del tramo, especialmente para aquellos con dificultades de movilidad o que caminan con niños o bebés. Además, esta vía está limitada a 50, pero eso no siempre se respeta, reconocen varios residentes.

“Nos mandan a cruzar al paso de peatones que hay donde la gasolinera antes de entrar en Cambre. Para los que conocen un poco esto ya ven que es inviable, subir hasta allí para cruzar y luego volver a bajar a esta calle", concluye Lucía Sánchez. 

Personal municipal de Cambre, en una de sus protestas ante la casa consistorial

Otoño de megáfonos en el área metropolitana

Martínez Allegue (segunda derecha) visitó el municipio de Arteixo | CEDIDA

La Xunta licita por 865.000 euros la nueva senda entre Arteixo y Lañas

