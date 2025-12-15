Otoño de megáfonos en el área metropolitana

Personal municipal de Cambre, en una de sus protestas ante la casa consistorial PATRICIA G. FRAGA

Las manifestaciones y concentraciones están siendo una constante durante este otoño en las comarcas de A Coruña y Betanzos, desde aquellas que reclaman más personal educativo hasta las que piden más seguridad vial, pasando por las que protagonizan regularmente los trabajadores municipales de Cambre, un municipio donde se ha denunciado un “bloqueo administrativo” que afecta a la actividad cotidiana del pueblo.

Bloqueo institucional “Contra un concello parado, un pobo unificado”. Es lo que rezan las pancartas que han mostrado estos meses tanto el tejido asociativo de Cambre como su plantilla municipal en diversas protestas callejeras.



Las entidades vecinales, deportivas, sociales y culturales –alrededor de medio centenar– critican retrasos en el pago de subvenciones, deficiencias en las instalaciones y falta de transparencia, mientras que los trabajadores lamentan la ruptura unilateral del diálogo por parte de la alcaldesa, Diana Piñeiro, para resolver asuntos como la falta de personal, los complementos salariales adeudados o que no existe carrera horizontal en el Ayuntamiento.



Por su parte, la regidora ha indicado que ya están en marcha varios procesos selectivos para reforzar los departamentos.

Comunicaciones Vecinos de Bergondo y el Gobierno local han mostrado su rechazo al proyecto del Ministerio de Transportes para el ramal de conexión ferroviaria entre las líneas León-A Coruña y Betanzos-Infesta-Ferrol, que provocará un “impacto inasumible” en algunos núcleos.



En Cortiñán, por ejemplo, rezan pancartas con el lema “Cortiñán no se mutila”. Este jueves a las 13.00 habrá otra concentración.

Educación Las concentraciones para exigir a la Consellería de Educación más maestros de apoyo en los colegios se llevan sucediendo desde el inicio de curso en centros como el Valle Inclán de Oleiros, Ría do Burgo y Tarrío (Culleredo), Vales Villamarín (Betanzos) o Torrente Ballester (Cambre).



Las AMPA aseguran que el alumnado con necesidades especiales precisa de profesores de Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje para lograr una correcta evolución educativa. Asimismo, estos profesionales son necesarios para que el resto de estudiantes no se vean perjudicados por un ritmo más lento en el aula.