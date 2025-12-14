Tradición, oficios y espíritu navideño se dan la mano un año más en el belén viviente de Bribes

Participante en el belén de Bribes QUINTANA

Han pasado más de veinte años desde que la parroquia cambresa de Bribes comenzó la tradición del belén viviente, una cita que ya se ha convertido en un plan ineludible de la Navidad en el área metropolitana y que en sus últimas ediciones congrega a miles de personas. Ayer la Horta do Mosteiro volvió a llenarse para recrear el nacimiento de Jesús y la vida en Judea, con demostraciones de oficios y de diferentes tradiciones.

“Lo importante es que la Navidad no puede desaparecer. Ese es el tema central. Por desgracia, este proyecto, que lleva más de veinte años en esta parroquia y que es un ejemplo de sociedad civil, de cómo un pueblo se une entre generaciones, iba a desaparecer por falta de apoyo financiero”, explica Venancio Salcines, mecenas de la actividad desde 2022.

Apunta el empresario y profesor que sus “grandes lazos con Cambre” lo llevaron ese año a apoyar económicamente este evento, “que celebra algo tan extraordinario como el nacimiento de Jesús” y que “hay que seguir impulsando, porque el objetivo no es venir a ver el belén en sí mismo, sino venir a Bribes a apoyar a un pueblo que cree en la Navidad”.

Demostraciones

Carpinteros, herreros, panaderas, canteros, hilanderas, agricultores y mercaderes, entre otros, demostraron a los visitantes sus trabajos mientras, a pocos metros de allí, la Virgen María y San José presentaban en sociedad a su hijo y unos jovencísimos Reyes Magos le llevaban sus regalos. No faltaron el burro y el buey –en esta ocasión era una vaca–, además de un buen montón de ovejas, cabras y conejos que hicieron las delicias de los más pequeños. En un riachuelo campaban a sus anchas, también, varios peces y tortugas.

Los vecinos elaboraron rosquillas y filloas

Un intenso olor a dulce y a casa de abuela llevaba a los visitantes, como si se tratase del flautista de Hamelin, hacia el interior del antiguo monasterio benedictino. Allí, los vecinos de Bribes preparaban rosquillas y filloas que niños y adultos devoraban con una sonrisa en la cara. Cerca de allí, usuarios de APEM (Asociación Pro Enfermos Mentales de A Coruña) vendían adornos navideños solidarios.

"Una fiesta de todos"

“Que no se muera nunca la Navidad. Aquí trabajan más de cien personas voluntarias, vienen los abuelos con los nietos, los padres con sus hijos... teníamos unos 40 niños que querían colaborar este año. Lo importante es que este pueblo pueda seguir teniendo esta fiesta, que ya es la de todos nosotros”, indica Salcines, que ha asumido el 100% de la financiación.

Esta recreación bíblica, organizada desde 2002 por la asociación de vecinos O Cruceiro –que preside Manuel Martínez– llenó de vida un espacio por el que en otras convocatorias pasaron cerca de 10.000 personas.

Según los habituales de la cita, “lo más bonito es que se disfruta en comunidad”. Y es que además del belén viviente O Cruceiro promueve cada año una laconada popular “pensada para complementar la experiencia con los sabores tradicionales de Galicia”, señala la Fundación Venancio Salcines.

Ya por la tarde hubo actuación de la cantante Lis Teuntor en la iglesia de San Ciprián y un brindis final para celebrar la Navidad entre amigos y familia. “Es una jornada en la que la comunidad se reúne para honrar sus tradiciones, compartir gastronomía y poner en valor el patrimonio vivo de Cambre”, concluyó Salcines.

Cohesión vecinal

La organización destaca la importancia del evento como “elemento de cohesión social, dinamización cultural y preservación de costumbres locales, convirtiendo Bribes en uno de los epicentros navideños más singulares de la comarca”.

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, así como la alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro –acompañada de su equipo de gobierno–, no quisieron perderse este plan y pasearon por la Horta do Mosteiro charlando con los participantes, especialmente con los más pequeños.

Desde O Cruceiro de Bribes agradecen enormemente el apoyo de la Fundación Salcines y reconocen que en los últimos años ha supuesto un importante impulso, con un mayor número de figurantes. “Vén moitísima xente da zona pero sempre hai caras novas e incluso moitos nenos queren anotarse para ser figurantes o seguinte ano”, señalaba hace unos días el presidente de la entidad vecinal, Manuel Martínez, quien anunciaba que en 2026 quiere dar el relevo “e que veña xente nova para darlle vida á asociación.

Con relevo o sin él, O Cruceiro mantendrá viva una de sus tradiciones más concurridas, este belén viviente en el que lo más importante es propagar la ilusión de la Navidad.