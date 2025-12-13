Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Cambre

El sol 'se apunta' a celebrar con éxito de asistentes la I Festa de Nadal de Cambre

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
13/12/2025 20:53
Mercado de Navidad en la I Festa do Nadal de Cambre
Mercado de Navidad en la I Festa do Nadal de Cambre
Javier Alborés
La I Festa do Nadal de Cambre se celebró con éxito de asistentes en el entorno de la calle Balado. 

Con un sol radiante que acompañó la cita, esta contó con mercado navideño, talleres infantiles de pintacaras y actividades de Navidad y la visita de Papá Noel.

En la organización del evento intervinieron nueve negocios del centro urbano cambrés, que decidieron apostar por la iniciativa con la idea de impulsar las compras en el pequeño comercio y dinamizar la agenda de Cambre.

Así, se sumaron a la convocatoria Ju_Maiz, Chanitas, El Armario de Noe, Entre Cosméticos, Ferretería Vila de Cambre, Supermercados Claudio Cambre, A Agraria, AMC y El Duende, que ofrecieron desde moda y dulces hasta detalles personalizados, productos de cuidado y belleza o utensilios para el hogar, entre otros artículos. 

