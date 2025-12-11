Las asociaciones de Cambre promueven una "xuntanza pacífica" con los partidos políticos

La última concentración de las asociaciones, el 23 de noviembre QUINTANA

El tejido asociativo de Cambre llama al consenso entre los partidos políticos del municipio y ha convocado una “xuntanza pacífica e cooperativa” el próximo jueves, día 18, anulando la manifestación que estaba agendada para hoy en O Temple.

“Esta decisión se adopta con el objetivo de abrir un espacio de diálogo constructivo que permita avanzar hacia soluciones compartidas ante la actual situación de bloqueo institucional que afecta al municipio”, indican las entidades deportivas, sociales y vecinales, que apuestan por “tender puentes” en la reunión, que será en el local social de Quintán a las 20.30 horas y en la que ya han confirmado su presencia PSOE, Alternativa dos Veciños y Unión por Cambre (UxC).

Pablo Rabina, uno de los portavoces del movimiento asociativo, apunta que la decisión de cancelar la concentración es un gesto de buena voluntad “para intentar abrir ese diálogo entre todos los grupos políticos”. “El Ayuntamiento se reunió con varias de las asociaciones que solicitamos por registro información de los diversos expedientes: subvenciones adeudadas, obras pendientes... y nos solicitaron tiempo para que haya avances. Cambre necesita la unión de todos y nosotros reiteramos nuestro compromiso con la convivencia democrática”, indica.

Desde las agrupaciones siempre han defendido que estas reclamaciones no son un “ataque personal” a la alcaldesa, Diana Piñeiro, sino que reflejan un “problema enquistado desde hace muchos años”. Concretamente, denuncian el retraso en el pago de las ayudas municipales y el mal estado en muchas de las instalaciones que utilizan a diario cientos de vecinos de todas las edades.

Requerimiento

Por otra parte, Rabina explica que varias de las entidades que integran este colectivo recibieron “un correo de Alcaldía solicitando las cuentas de los últimos cuatro años por una reunión de septiembre”: “Pensamos que fue un error administrativo, porque no tuvimos ninguna reunión en septiembre y, por lo tanto, esa petición no procede”, afirma.

Por su parte, Piñeiro manifestó recientemente en un comunicado enviado a los medios “o seu compromiso firme de arranxar todos os desperfectos nas instalacións deportivas coa máxima celeridade”.

“O abandono do mantemento das instalacións é terrible, isto é o froito dun pasotismo descarado do goberno anterior que en dez anos non se preocupou nin do tecido deportivo de Cambre nin da conservación do seu patrimonio”, aseveró la regidora cambresa.