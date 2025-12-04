Cambre se apunta al matcha latte con la apertura de By Nené Café

Vanessa Gregue y Juanma Ageitos QUINTANA

Vanessa Gregue y su marido, Juanma Ageitos, acaban de abrir en uno de los emplazamientos más cotizados de Cambre By Nené Café, un local en el que apuestan por los desayunos sin prisa, el café de especialidad y las tendencias en el sector, desde el té matcha al chai latte de cúrcuma, entre otros.

“Hemos hecho una reforma desde cero tomando como referencia cafés que hemos visto en nuestros viajes al extranjero; buscábamos innovar y creo que actualmente no hay nada parecido por aquí”, apunta Ageitos sobre un espacio situado en la plaza Europa, frente a la iglesia de Santa María, que llevaba meses cerrado tras problemas administrativos.

Son dos caras conocidas en el comercio cambrés, ya que Gregue regentó durante ocho años la zapatería By Nené, a pocos metros de allí, y han decidido “conservar esta marca”, apuntan. También permanecen empleadas del antiguo establecimiento: “Eran el alma de aquella cafetería, teníamos que contar con ellas. Su calidez con los clientes es insustituible”, comenta Gregue, que también atesora experiencia en hostelería y se muestra ávida de “conocer las tendencias e ir renovando la carta con frecuencia”.

"Como en el salón de casa"

By Nené Café cuenta con un córner con productos de San Brandán y en estos primeros días regala un café a todo aquel que compre una barra de pan. “También tenemos una tarjeta de fidelidad para ir sellando cada café que tomas. Es un local muy acogedor, que puede recordar a La Granera, en A Coruña, para que la gente se sienta como en el salón de casa. Es una nueva e ilusionante etapa”, detalla Ageitos, diseñador gráfico.

Los interesados pueden obtener más información en la cuenta de Instagram @bynene.es.