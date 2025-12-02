Cecebre impulsa la decoración de las casas en Navidad con un concurso

Luces en una casa en Gosende, Carral CARLOTA BLANCO

La asociación Cecebre Rexurde impulsa la decoración de las casas del pueblo esta Navidad con un concurso en el que repartirán 150 euros en premios. El objetivo es dinamizar la vida local y "repartir alegría" entre los que pasen por la zona, explican.

"Iluminemos juntos nuestro pueblo, compartamos tradición, color, alegría... y hagamos que Cecebre siga siendo el rincón más especial del mundo", reza el cartel que la agrupación vecinal ha difundido en sus redes sociales.

Así, la casa mejor decorada se llevará un premio de 100 euros, mientras que la segunda recibirá 50 euros. En la parroquia limítrofe de Bribes también tienen en marcha un concurso semejante, por lo que el colorido y la originalidad están garantizadas a lo largo de una amplia superficie del territorio cambrés.

En las comarcas de A Coruña y Betanzos existen varios ejemplos de espectaculares decoraciones navideñas, como es el caso de Gosende (Carral) y Adragonte (Paderne).

