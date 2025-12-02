Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambre

Cecebre impulsa la decoración de las casas en Navidad con un concurso

Noelia Díaz
Noelia Díaz
02/12/2025 11:44
Luces en una casa en Gosende, Carral
Luces en una casa en Gosende, Carral
CARLOTA BLANCO
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

La asociación Cecebre Rexurde impulsa la decoración de las casas del pueblo esta Navidad con un concurso en el que repartirán 150 euros en premios. El objetivo es dinamizar la vida local y "repartir alegría" entre los que pasen por la zona, explican.

"Iluminemos juntos nuestro pueblo, compartamos tradición, color, alegría... y hagamos que Cecebre siga siendo el rincón más especial del mundo", reza el cartel que la agrupación vecinal ha difundido en sus redes sociales.

Así, la casa mejor decorada se llevará un premio de 100 euros, mientras que la segunda recibirá 50 euros. En la parroquia limítrofe de Bribes también tienen en marcha un concurso semejante, por lo que el colorido y la originalidad están garantizadas a lo largo de una amplia superficie del territorio cambrés.

En las comarcas de A Coruña y Betanzos existen varios ejemplos de espectaculares decoraciones navideñas, como es el caso de Gosende (Carral) y Adragonte (Paderne).

El espíritu navideño vive en Gosende, la aldea de Carral donde la luz es protagonista

Más información
La rotonda de Os Regos será una de las que se ilumine en Navidad

García Seoane hará llegar el espíritu de la Navidad hasta la última rotonda de Oleiros

Más información

En Anceis se armó el belén: un nacimiento artesanal de diez metros

Más información
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Mesa de docencia clínica

Rey, sobre Medicina: "Es una posición tremendamente egoísta"
Abel Peña
Autobús interurbano lleno a su paso por Oleiros

Oleiros vuelve a quejarse de la masificación de los autobuses interurbanos a las puertas de una nueva huelga en el sector
Esther Durán
Una oficina de empleo ubicada en A Coruña

Galicia se sitúa en noviembre como la comunidad en la que más baja el desempleo
EP
Una inmobiliaria de A Coruña

El Ayuntamiento señala que los precios de la vivienda se han estabilizado en A Coruña
Abel Peña