Campo da Feira de Cambre

El Ayuntamiento de Cambre talará cerca de 30 árboles del Campo da Feira debido a su mal estado de salud. Así lo confirmó este lunes el Ejecutivo que dirige Diana Piñeiro, aludiendo a un informe técnico que asegura que hasta 27 de los plátanos padecen "enfermedades con riesgo de caída".

"Ante los últimos comentarios vertidos en redes sociales sobre actuaciones en el arbolado de Cambre, queremos manifestar que toda decisión que se lleva a cabo por este Gobierno municipal siempre está basada en el informe técnico correspondiente que nos garantice la mejor solución", asegura la alcaldesa, que se atiene a un análisis de la masa arbórea realizado por la empresa Légamo.

Desde Cambre destacan que la medida tiene como objetivo "velar por la seguridad de los vecinos, evitando así posibles accidentes". En esta línea, otros ayuntamientos han realizado actuaciones similares recientemente, como en el caso de Culleredo, que replantó este año árboles en la ribera del río Trabe a su paso por Vilaboa, retirando los ejemplares que presentaban riesgo y sustituyéndolos.

En O Temple se llevó a cabo en los últimos tiempos la tala de dos de las palmeras de la Casa das Palmeiras tras verse afectadas por el picudo rojo, el insecto que ha acabado con múltiples ejemplares de este árbol a lo largo de A Coruña y su área metropolitana.

