Comerciantes de Cambre promueven la I Festa do Nadal

Impulsoras del evento posan con el cartel JAVIER ALBORÉS

Nueve negocios del centro urbano cambrés promueven el próximo día 13 la primera edición de la Festa do Nadal, un evento con el que pretenden fomentar las compras en el pequeño comercio y dinamizar la agenda del municipio. Mercado, visita de Papá Noel, sorteos, pintacaras y talleres infantiles son solo algunas de las actividades que tendrán lugar en la plaza donde la carretera Cambre-Temple se cruza con la calle Balado –junto a la parada del bus–.

“Me surgió la idea y la comenté con las chicas de la pastelería Chanitas, que se sumaron al momento y, con ellas, todos los demás. Se trata de darle un poco de vida al pueblo y de hacer cosas novedosas para atraer al público”, explica Judit Seijas, propietaria de la tienda Ju_Maiz.

Artículos a la venta

Los establecimientos participantes son Ju_Maiz, Chanitas, El Armario de Noe, Entre Cosméticos, Ferretería Vila de Cambre, Supermercados Claudio Cambre, A Agraria, AMC y El Duende, que ofrecerán desde moda y dulces hasta detalles personalizados, productos de cuidado y belleza o utensilios para el hogar, entre otros artículos.

El horario del mercado navideño será de 11.00 a 20.00 horas, mientras que las visitas de Papá Noel serán de 12.00 a 13.00 y de 18.00 a 20.00 horas. Además, la empresa Nunú te cuida realizará talleres con los más pequeños de 18.00 a 20.00 horas y con las compras se entrará en un sorteo de regalos.

Reconocen que este año han organizado todo con poca antelación –todavía acaban de recibir el ‘ok’ del Ayuntamiento– y piden “comprensión” a los vecinos si se provoca alguna molestia, pero prometen un sábado cargado de diversión para todas las edades y muchas sorpresas.

El comercio del centro de Cambre ha tomado impulso en los últimos meses gracias a la apertura de nuevas tiendas y locales de hostelería.

