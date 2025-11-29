Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Cambre

Varias máquinas trabajan en el solar de la Casa da Cultura de Cambre que vendía un banco

Noelia Díaz
Noelia Díaz
29/11/2025 18:40
La explanada está precintada desde esta misma semana
PATRICIA G. FRAGA
PATRICIA G. FRAGA
Aquellos que hasta ahora utilizaban la explanada de la Casa da Cultura de Cambre para aparcar mientras realizaban sus quehaceres por el centro urbano, se vieron sorprendidos esta semana por el precintado del solar y la presencia de varias máquinas en su interior.

La parcela, de 1.190 metros cuadrados, estaba a la venta desde hace algo más de dos años por parte de Inmuebles Altamira, que comercializa propiedades de bancos, y la operación se realizaba a través de subasta. De hecho, en la página web de la empresa todavía permanece este anuncio, solicitando una puja mínima de 184.650 euros.

La finca es de uso residencial y está calificada como suelo urbano consolidado, listo para construir a falta de los permisos necesarios. A pesar de que desde septiembre de 2023 un cartel promocionaba esta propiedad con enormes letras, el aparcamiento seguía permitiéndose en toda la instalación hasta esta misma semana, cuando el solar fue cerrado al tráfico y aparecieron las excavadoras. 

Vecinos del municipio aseguran haber visto a operarios realizar "perforaciones" en el terreno, en lo que creen un análisis de calidad del suelo para la construcción de viviendas. El Ayuntamiento no ha dado detalles de esta operación tras las consultas de este diario.

Avenida da Estación, en Cambre

Cambre adjudica el nuevo contrato de suministro eléctrico tras cinco años de ‘apagón’

Los empleados de Alcampo degustando los churros de Valdés

Churros de Cambre para celebrar el 40 aniversario de Alcampo

