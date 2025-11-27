Churros de Cambre para celebrar el 40 aniversario de Alcampo

Los empleados de Alcampo degustando los churros de Valdés CEDIDA

El hipermercado Alcampo celebra este año su 40 aniversario en A Coruña y se encuentra inmerso en diversas celebraciones, la última de ellas una merienda a base de chocolate con churros para todos sus empleados.

La cadena de alimentación se decantó por los servicios de una empresa a pocos kilómetros de distancia, la churrería Valdés, de Cambre, un negocio familiar que fabrica este dulce "con la misma receta desde 1898", reza en su eslógan, y que es habitual en la feria del municipio -el día 2 y tercer domingo de cada mes-, además de contar con un establecimiento en la calle Pumar Méndez.

"Felices de celebrar el aniversario de Alcampo y de que contasen con nuestro chocolate con churros para todos sus empleados. ¡Gracias y a por otros 40!", escribió la marca en sus redes sociales.

Los churros Valdés en Alcampo CEDIDA

El hipermercado de de Palavea en A Coruña conmemoró la efeméride el pasado día 6 con un acto en el propio centro que reunió a colaboradores, proveedores, clientes y autoridades, y que contó con la participación del director Xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén Castro, y de la concelleira de Emprego, Comercio e Mercados de A Coruña, Diana Sobral Cabanas.

Inaugurado en 1985, fue el primer recinto que la compañía abrió en la provincia (el segundo de Galicia) y desde entonces ha sido un motor principal de la actividad comercial de la ciudad. Bajo el lema “40 años volando juntos”, este aniversario sirve para repasar la trayectoria de un establecimiento que oferta más de 50.000 referencias distintas de productos.

