Cambre

Churros de Cambre para celebrar el 40 aniversario de Alcampo

Noelia Díaz
Noelia Díaz
27/11/2025 19:17
Los empleados de Alcampo degustando los churros de Valdés
Los empleados de Alcampo degustando los churros de Valdés
CEDIDA
El hipermercado Alcampo celebra este año su 40 aniversario en A Coruña y se encuentra inmerso en diversas celebraciones, la última de ellas una merienda a base de chocolate con churros para todos sus empleados.

La cadena de alimentación se decantó por los servicios de una empresa a pocos kilómetros de distancia, la churrería Valdés, de Cambre, un negocio familiar que fabrica este dulce "con la misma receta desde 1898", reza en su eslógan, y que es habitual en la feria del municipio -el día 2 y tercer domingo de cada mes-, además de contar con un establecimiento en la calle Pumar Méndez.

"Felices de celebrar el aniversario de Alcampo y de que contasen con nuestro chocolate con churros para todos sus empleados. ¡Gracias y a por otros 40!", escribió la marca en sus redes sociales.

El hipermercado de de Palavea en A Coruña conmemoró la efeméride el pasado día 6 con un acto en el propio centro que reunió a colaboradores, proveedores, clientes y autoridades, y que contó con la participación del director Xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén Castro, y de la concelleira de Emprego, Comercio e Mercados de A Coruña, Diana Sobral Cabanas.

Inaugurado en 1985, fue el primer recinto que la compañía abrió en la provincia (el segundo de Galicia) y desde entonces ha sido un motor principal de la actividad comercial de la ciudad. Bajo el lema “40 años volando juntos”, este aniversario sirve para repasar la trayectoria de un establecimiento que oferta más de 50.000 referencias distintas de productos.

Celebración del 40 aniversario de Alcampo

Alcampo celebra el 40 aniversario de la apertura del primer hipermercado de A Coruña como motor comercial y social de la ciudad

Carlos Pedreira, nuevo director general de Alcampo

Un exalumno de la Universidad de A Coruña, nombrado director general de Alcampo

