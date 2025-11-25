Los “pequeños mecenas” que pintan la semilla del arraigo sobre la pared de sus colegios

Estudiantes del CEIP Graxal de Cambre, en la elaboración del mural con pinturas fotocatalíticas anticontaminante Carlota Blanco

Si por algo se caracteriza el arte urbano es, sin duda, por la capacidad que tiene de transformar todo. Su habilidad para ser creativo, salirse de los estándares y aportar soluciones nuevas a los problemas de siempre es lo que ha provocado que esta cultura, lejos de seguir siendo un prejuicio para muchos, haya evolucionado hasta el punto de estar en el foco de la administración pública y de grandes empresas. Es el caso de ‘Plantando árbores con pinceis’, un proyecto educativo de Afundación y la asociación cultural Vella Escola en el que, desde hace cuatro años, recorren colegios de Infantil y Primaria de toda Galicia para inculcar los valores del arte urbano entre los escolares.

Lo hacen a través del respeto hacia el medioambiente gracias a la elaboración de murales con pinturas fotocatalíticas, concebidas para absorber los gases contaminantes. “Con el uso de estas pinturas se activa, con la luz diurna, esa propiedad depurativa. Lo que hace es descomponer los contaminantes que son los que provocan el efecto invernadero. En este caso son óxidos de nitrógeno, partículas de CO2, normalmente, es decir, gases que vienen del tráfico rodado y de la industria. Esta pintura actúa directamente sobre ellos, causando un efecto depurativo sobre el aire”, explica Pablo Castiñeira, director de la asociación de cultura urbana Vella Escola, quien además asegura que “no solo no contamina, sino que provoca un efecto positivo sobre el medioambiente”.

“No es solo ‘dinos qué quieres y yo te lo hago’, sino ‘dime qué quieres y yo te doy las herramientas’” Pablo Castiñeira, director de la asociación de cultura urbana Vella Escola

En el proceso creativo, los artistas de la asociación contactan previamente con los colegios para que les manden bocetos, y, a raíz de ello, trabajan en el aula hasta que se lleva a cabo la idea final. Normalmente, para la realización del mural se busca una temática geográfica. “Ellos participan en la elaboración de los murales desde que proponen la temática hasta que los realizan con nosotros, o sea, codo con codo. Durante el proceso, les vamos enseñando también las técnicas para que puedan participar de ese mural, y luego son ellos, nuestros pequeños mecenas, los que se quedan ahí en el centro cuidando que ese mural dure lo máximo posible. Realmente es una forma de combinar educación, arte y, sobre todo, el respeto y cuidado por el medioambiente”, dice Castiñeira.

Escuchar a los usuarios

Si por algo se caracteriza esta iniciativa es, entre otros aspectos, por escuchar a los usuarios: “Escuchamos qué es lo que nos tienen que decir. Siempre nos cuentan cosas muy interesantes y el proceso de creación conjunta es bidireccional. Nosotros aprendemos de ellos por las ideas que nos trasladan y ellos de nosotros en las pinturas”. Y es que, no hay nada más importante que conocer los elementos patrimoniales de la zona.

Uno de los ejemplos de ello es el CEIP Graxal de Cambre. En su visita al colegio la pasada semana, alumnado de tercero y quinto de Primaria participaron en la elaboración de un mural en el que se representaban especies de árboles autóctonos. “Ellos nos mandaban las especies que más abundan en esa zona y luego esas especies se plasman en el mural. Durante el tiempo que dura el taller siempre se va hablando y se permiten ciertas modificaciones independientemente de que esté uno en el boceto, porque, al fin y al cabo, es un proyecto que se retroalimenta. Estas pequeñas cabezas llenas de motivación funcionan muy bien en este tipo de proyectos donde les das además la libertad de proponer, de ejecutar y de formar parte de todo el proceso. No es solo ‘dinos qué quieres y yo te lo hago’, sino ‘dime qué quieres y yo te doy las herramientas’”, expone el director de Vella Escola.

Durante estos cuatro años, ‘Plantando árbores con pinceis’ pasó por un total de 190 colegios y más de 18.000 escolares de toda la comunidad. En la mayoría de ellos, la experiencia es tan satisfactoria que después incluso se aplican ciertos conocimientos en otros aspectos de la vida.