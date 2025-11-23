Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambre

Cuento de Navidad en una confitería de Cambre

Noelia Díaz
Noelia Díaz
23/11/2025 11:53
Ambiente navideño en el obrador cambrés
Ambiente navideño en el obrador cambrés
CEDIDA

El poblado navideño más famoso de Cambre ya ha abierto sus puertas y este fin de semana ha registrado sus primeras visitas. Casita de jengibre, trineo, tren, cascanueces y un amplio abanico de decoraciones sorprenden a los que pasan por un obrador de repostería ubicado en Lamiño.

Se trata de Enza di Piazza Bakery, negocio regentado por una inglesa de padre italiano y madre cambresa -fundadores de la Panadería Italiana en esa misma casa- que en 2013 se puso al frente de esta tienda especializada en postres y dulces de primera calidad.

Cada año instalan una espectacular decoración navideña que atrae a cientos de visitantes, especialmente familias con niños, que aprovechan para depositar sus cartas a Papá Noel en el buzón correspondiente.

Entrada del obrador
Entrada del obrador
CEDIDA

Naked cakes, roscón, brownies, pastas inglesas, turrones y su producto estrella en estas fechas, el abeto de milhoja, son solo algunas de las delicias que prepara Enza di Piazza, una empresa en la que trabajan nueve personas.

Desde el obrador invitan a la ciudadanía a visitarlos y conocer su pequeño universo navideño a pocos metros del centro de Cambre.

Enza di Piazza | “En la campaña de Navidad mis jornadas no bajan de 16 horas, pero a mí me encanta esto”

Más información

Te puede interesar

Ensenada del Orzán

El pianista James Rhodes se rinde a su "querida" A Coruña
Andrea Gestal
Protagonistas de 'Dímelo bajito'

La coruñesa Vaca Films anuncia el estreno de 'Dímelo bajito' en Amazon Prime
Andrea Gestal
El ideal gallego

La DGT inicia mañana en Galicia una campaña especial de vigilancia de furgonetas
EP
Héctor Cañete, en la zona de la Torre

Héctor Cañete | “Me crié en Monte Alto; es donde pasé mi niñez, y soy de la playa de San Amaro a muerte”
Doda Vázquez