Cuento de Navidad en una confitería de Cambre

Ambiente navideño en el obrador cambrés CEDIDA

El poblado navideño más famoso de Cambre ya ha abierto sus puertas y este fin de semana ha registrado sus primeras visitas. Casita de jengibre, trineo, tren, cascanueces y un amplio abanico de decoraciones sorprenden a los que pasan por un obrador de repostería ubicado en Lamiño.

Se trata de Enza di Piazza Bakery, negocio regentado por una inglesa de padre italiano y madre cambresa -fundadores de la Panadería Italiana en esa misma casa- que en 2013 se puso al frente de esta tienda especializada en postres y dulces de primera calidad.

Cada año instalan una espectacular decoración navideña que atrae a cientos de visitantes, especialmente familias con niños, que aprovechan para depositar sus cartas a Papá Noel en el buzón correspondiente.

Entrada del obrador CEDIDA

Naked cakes, roscón, brownies, pastas inglesas, turrones y su producto estrella en estas fechas, el abeto de milhoja, son solo algunas de las delicias que prepara Enza di Piazza, una empresa en la que trabajan nueve personas.

Desde el obrador invitan a la ciudadanía a visitarlos y conocer su pequeño universo navideño a pocos metros del centro de Cambre.