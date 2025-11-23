Cerca de 500 personas protestan bajo la lluvia en Cambre contra “un Concello parado”

La manifestación pacífica recorrió el Campo da Feira QUINTANA

Casi medio millar de personas, integrantes de diversas asociaciones de Cambre, protestaron este domingo bajo la lluvia “contra un Concello parado”, exigiendo “máis solucións e menos explicacións”.

Miembros de entidades como el Sporting Cambre, Once Caballeros, Brexo-Lema, Urbilar, Xadrez Cambre, Voluntariado Cambre, Escuela de Música Sementeira, Garrulaxe, ANPA Abrenoite A Barcala y muchas otras se concentraron de forma pacífica ante el Ayuntamiento y marcharon por el Campo da Feira para denunciar el “bloqueo administrativo” que vive el municipio.

“Concello, hai que mollarse”, ironizaba el ‘speaker’ tras advertir la ausencia de ediles del Gobierno local. En el manifiesto que se leyó al término del acto se lamentó el “atraso de anos no pago de subvencións e convenios, abandono de instalacións municipais deportivas e culturais, parques, rúas, colexios e falta de transparencia e acceso a información pública sobre os reparos e informes técnicos”. Reiteraron, además, que la manifestación no tiene “intereses partidistas”.

Entre los asistentes pudo verse a políticos como Raúl Varela, portavoz de Alternativa dos Veciños, u Óscar García Patiño, presidente de Unión por Cambre.

