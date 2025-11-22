María Pan será la candidata de Unión por Cambre para las municipales de 2027

María Pan Cedida

Unión por Cambre (UxC) ha elegido a María Pan Lesta como cabeza de lista para las elecciones municipales de mayo de 2027, tras recibir un respaldo del 94,2% de los afiliados en la asamblea celebrada el pasado 16 de noviembre en Bribes. Su candidatura fue la única presentada para encabezar la lista electoral.

Tras ser ratificada, Pan agradeció el apoyo recibido y afirmó sentirse comprometida con recuperar el proxecto político de la formación. Destacó que el principal objetivo será lograr un amplio respaldo social para “reconstruir Cambre” e impulsar un gobierno estable.

“Tengo ilusión y ganas de retomar el proyecto de mi partido para Cambre. Somos más necesarios que nunca en un momento en el que los vecinos están siendo relegados a un segundo plano”, señaló Pan.

“Nuestra obligación es aportar soluciones y exigir al gobierno actual que trabaje y aplique aquello que prometía cuando estaba en la oposición”, añadió, agradeciendo también el compromiso de concejales, afiliados y equipo orgánico del partido.

El presidente de Unión por Cambre, Óscar García Patiño, cerró la asamblea subrayando el proceso de crecimiento y renovación que está viviendo la formación con la incorporación de nuevos miembros. Aseguró que UxC llegará a 2027 con un equipo preparado para “sacar a Cambre de la situación actual”, e instó a los afiliados a continuar fortaleciendo el proxecto local.

UxC reivindica su traxectoria sostida en la honestidad e o traballo diario, valores que —recuerda el partido— le han permitido ganar tres elecciones consecutivas desde 2015. La formación destaca también la decisión de cesar a dos alcaldes durante la presente legislatura como muestra de coherencia con su programa e compromiso coa veciñanza, decisión que, aseguran, está sendo recoñecida por cidadáns, asociacións e empresas do municipio.