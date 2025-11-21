Mi cuenta

Cambre

El tejido asociativo cambrés saldrá a la calle para denunciar la "parálisis" municipal

Noelia Díaz
Noelia Díaz
21/11/2025 18:38
El Concello cerró los recintos por falta de seguridad y mantenimiento
Manifestación en O Temple el pasado día 7
Carlota Blanco

Alrededor de medio centenar de asociaciones de Cambre han convocado este domingo, día 23, a las 11.00 horas una manifestación pacífica frente a la casa consistorial para denunciar el “bloqueo administrativo que tiene paralizado el municipio”, explican. 

Los asistentes realizarán una exhibición de sus actividades: fútbol, baloncesto, teatro o música, entre otras, y animan a la población a acudir y descubrir la intensa labor de estas entidades. 

Por su parte, el Ayuntamiento destaca que esta misma semana se ha firmado el convenio con la Escuela de Música Sementeira –63.000 euros– y que en los próximos días se ingresará una aportación al Club Ciclista Cambre para pagar las licencias federativas.

"Na misma liña, e como vía de solución para os graves problemas económicos que atravesan estas asociacións por anos de impagos, o Goberno está xestionando unha proposta de transferencia de crédito para pagar máis de 100.000 euros a clubes deportivos, becas e bolsas, premios pendentes do Entroido e torneos como os de chave e xadrez dos anos 2022 e 2023. Diana Piñeiro segue traballando polos veciños e veciñas de Cambre co obxectivo de estabilizar e axudar ao tecido asociativo do concello", indicó el Ejecutivo local.

El Concello cerró los recintos por falta de seguridad y mantenimiento

La indignación ciudadana acaba cortando el tráfico en O Temple

