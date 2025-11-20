Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambre

Cambre instala una carpa en el CEIP Plurilingüe O Graxal para dotar al alumnado de un espacio cubierto durante las obras del pabellón

Redacción
20/11/2025 10:59
Carpa l CEIP Plurilingüe O Graxal
Carpa en el CEIP Plurilingüe O Graxal
Cedida

El Concello de Cambre ha instalado una carpa de grandes dimensiones en el patio del CEIP Plurilingüe O Graxal con el objetivo de proporcionar al alumnado un espacio cubierto donde poder desarrollar sus actividades habituales. 

Esta medida se ha adoptado de manera provisional ante el cierre temporal del pabellón polideportivo de O Graxal, espacio que era utilizado de forma habitual por los escolares y que permanecerá cerrado mientras se ejecutan las necesarias obras de mantenimiento quecomenzaron ayer. 

Limpieza y embellecimiento del municipio

En paralelo a esta intervención en el ámbito educativo, la Alcaldía de Cambre informa de que se han iniciado las tareas de limpieza y eliminación de pintadas en diversos puntos del término municipal. Esta campaña responde al compromiso del gobierno local con la conservación del mobiliario urbano y el embellecimiento de los espacios públicos, devolviendo a los elementos afectados su imagen original y contribuyendo a una convivencia más agradable.

Te puede interesar

Meta

La Justicia condena a Meta a pagar con 479 millones a los medios digitales por competencia desleal
EFE
El suceso se produjo en el número 19 del lugar de A Peneda

Fallece en el hospital la madre de la vecina de Abegondo hallada muerta en su domicilio
Redacción
Frío en A Coruña

A Coruña empieza a sentir el frío polar
Belen Cebey
Felisa Segade, acompañada dos catro saxofonistas

Felisa Segade | "A música de raíz vive un momento rico que fai que agromen moitos proxectos"
Óscar Ulla