Cambre instala una carpa en el CEIP Plurilingüe O Graxal para dotar al alumnado de un espacio cubierto durante las obras del pabellón

Carpa en el CEIP Plurilingüe O Graxal Cedida

El Concello de Cambre ha instalado una carpa de grandes dimensiones en el patio del CEIP Plurilingüe O Graxal con el objetivo de proporcionar al alumnado un espacio cubierto donde poder desarrollar sus actividades habituales.

Esta medida se ha adoptado de manera provisional ante el cierre temporal del pabellón polideportivo de O Graxal, espacio que era utilizado de forma habitual por los escolares y que permanecerá cerrado mientras se ejecutan las necesarias obras de mantenimiento quecomenzaron ayer.

Limpieza y embellecimiento del municipio

En paralelo a esta intervención en el ámbito educativo, la Alcaldía de Cambre informa de que se han iniciado las tareas de limpieza y eliminación de pintadas en diversos puntos del término municipal. Esta campaña responde al compromiso del gobierno local con la conservación del mobiliario urbano y el embellecimiento de los espacios públicos, devolviendo a los elementos afectados su imagen original y contribuyendo a una convivencia más agradable.