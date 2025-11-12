Cambre adjudica el suministro del contrato de electricidad del Concello cinco años después

Edificio del Concello de Cambre

El Concello ha adjudicado el contrato para el suministro de energía eléctrica a todos los edificios e instalaciones viarias de su competencia. El importe de esta licitación asciende a 345.439,03 euros, suministro que estaba sin contrato desde finales de 2020.

La principal ventaja de este nuevo contrato es el importante ahorro económico que representa para el Ayuntamiento. La previsión inicial de gasto para este suministro se situaba en torno los 600.000 euros, por lo que la adjudicación final conlleva un ahorro aproximado de 254.560 euros para las arcas municipales. Esta gestión eficiente de los recursos públicos refleja el compromiso del gobierno local con la austeridad y la optimización del gasto, según indican desde el propio Ayuntamiento.

El Concello de Cambre logra un "ahorro histórico" con la renovación del suministro eléctrico y asegura el funcionamiento de su brigada municipal. El Ayuntamiento también ha adjudicado el contrato de suministro de materiales necesarios para el funcionamiento de la brigada municipal. En este acuerdo, que garantiza el suministro por un periodo de tres años, destacando en dos lotes principales para asegurar una respuesta ágil y eficiente en el mantenimiento del término municipal.

La inversión total supera los 30.000 euros anuales y tiene un carácter fundamental, ya que garantiza el correcto funcionamiento de la brigada municipal. Este equipo es el encargado de realizar las tareas de mantenimiento habitual y las primeras intervenciones en los problemas que surgen diariamente en el municipio, desde la reparación de calzadas hasta el arreglo de alcantarillado y otras infraestructuras públicas.

Contar con este suministro asegurado a largo plazo proporciona continuidad, planificación y evita retrasos en las actuaciones más urgentes. El Concello de Cambre ha dado un paso decisivo para reforzar los servicios municipales con la adjudicación de dos contratos estratégicos: uno para el suministro de materiales de la brigada municipal y otro para el suministro eléctrico de todas las dependencias municipales, que generará un importante ahorro para las arcas públicas