Estudiantes de Cambre participan en una charla sobre voluntariado juvenil

Foto de grupo de los asistentes a la charla Cedida

El IES Alfonso X O Sabio acogió la tarde del lunes 10 una charla sobre voluntariado juvenil con el objetivo de fomentar entre el alumnado la participación activa en proyectos solidarios y comunitarios.

Durante la sesión, los ponentes explicaron las diferentes oportunidades de voluntariado disponibles en su ámbito geográfico. El encuentro buscó motivar a los jóvenes a convertirse en agentes de cambio en su entorno.

La actividad forma parte del compromiso del IES Alfonso X con la educación en valores, la ciudadanía activa y la solidaridad.

La actividad, que tuvo lugar entre las 16:00 y las 17:30 horas, contó con la participación de representantes de Voluntariado Cambre, el Banco de Alimentos Provincia de A Coruña , En Bici Sin Edad y Protección Civil Cambre. Durante el encuentro, los ponentes explicaron en qué consiste su labor diaria, cómo es la experiencia personal de colaborar como voluntario y qué pasos deben seguir los jóvenes interesados en unirse a sus organizaciones.

También intervino Pilar Carilla de Beaumont, quien contó su experiencia como voluntaria en Benín.

Se busca que el alumnado reflexione sobre qué aporta el voluntariado a nivel personal y social, y descubra que cada persona puede contribuir de forma positiva a su entorno.

Esta iniciativa forma parte del compromiso del centro con la educación en valores, la solidaridad y la ciudadanía europea activa, pilares fundamentales del proyecto Erasmus que desarrolla el IES Alfonso X O Sabio.