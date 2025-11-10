Mulleres Rurais Antonia Dans se ve obligada a suspender ‘in extremis’ el Encontro de Palilleiras de Cambre

Exterior del Polideportivo Municipal Sofía Toro Patricia G. Fraga

La Asociación de Mulleres Rurais Antonia Dans advierte de las consecuencias de la cancelación del III Encontro de Encaixeiras e Palilleiras de Cambre. Una cita anunciada para el día 29 de noviembre en el Pabellón Sofía Toro que, según este colectivo, tuvo que suspenderse por una “decisión unilateral” del Ayuntamiento de Cambre. “En verano nos dieron autorización para celebrar este encuentro en estas instalaciones y ahora, a menos de un mes del evento, nos dicen que no puede ser ahí, y que no disponen de alternativas”, explican desde la entidad, cuyas integrantes, aún sorprendidas por este cambio, alertan de lo que esto supone para la organización, en tanto estaba prevista la asistencia de entidades de toda Galicia, de León e incluso de Asturias. “No le puedes decir a una asociación que lleva meses dedicada a esto que no es viable sin ofrecer una alternativa” porque “esta gente tenía sus desplazamientos organizados y ahora tienen que suspenderlos, pero desde el Ayuntamiento de Cambre se desentienden”, añaden desde Antonia Dans.

En los últimos meses, el colectivo, en sus cursos semanales y momentos de ocio de cada una de las alumnas, realizó más de trescientos llaveros, elaborados de manera artesana y manual, para las asistentes, y unos cuarenta neceseres para las encargadas de cada una de las agrupaciones que se desplazan hasta el municipio, y que “ahora no podremos entregarles, nos quedarán para el año 2026”.

Estos días, tras el varapalo inicial, se les ofreció trasladar el evento a Brexo-Lema, pero su emplazamiento no es adecuado para este tipo de ‘xuntanzas’, a la que casi todas las entidades que vienen lo hacen en buses y este espacio no reúne las condiciones. Incluso barajaron acudir a un establecimiento de celebración de eventos, “pero era inasumible” para un colectivo como Mulleres Rurais Antonia Dans.

Intercambio

En los últimos dos años, artesanas de toda la comunidad acudieron al municipio –en concreto, al Polideportivo Municipal Sofía Toro– para mostrar en vivo su destreza manual y lo extraordinario de sus creaciones, a lo que se sumaron sorteos y hasta un espacio donde intercambiar experiencias y conceptos alrededor de un arte especialmente arraigado en Galicia.

En su edición de 2024, con unos tres centenares de asistentes, las organizadoras destacaron que superaron cantidad de obstáculos en los años anteriores para celebrar este evento, que pretende ser una referencia de los encuentros de artesanía en el área de A Coruña.