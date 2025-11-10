Bribes tira de entusiasmo e ironía para celebrar la Navidad: “Abel Cabellero, imos por ti”

Integrantes de la Asociación Bribes en Festa Archivo El Ideal Gallego

Bribes, célebre por su extraordinario belén viviente, estrena este año “unha nova tradición” de cara a la Navidad. El I Concurso de Nadal da Casa Mellor Decorada de Bribes.

Los vecinos tiran de entusiasmo e ironía para dar a conocer su original iniciativa, con la que intentarán competir con Vigo: “Abel Caballero, imos por ti”, anuncia a través de las redes sociales la Asociación Bribes en Festa.

El concurso, en el que no es necesario inscribirse porque “todas as casas participan automáticamente”, tendrá tres premios: un primero, dotado con 100 euros; un segundo, con 50, y un tercero, que consistirña en una camiseta exclusiva de este simpático Nadal en Bribes.

La entrega de distinciones a los más originales y más vistosos se realizará dos días 7 y 8 de diciembre de este 2025, coincidiendo con las Festas de Inverno de Bribes, coincidiendo con las celebraciones en honor de la Inmaculada, que incluirán sesiones vermú, verbena y mucha gastronomía. l