Cambre

La Xunta limpia nueve kilómetros del cauce del río Mero

Las tareas incluyen la retirada de árboles caídos de los canales fluviales para evitar atascos

Redacción
07/11/2025 12:50
Tareas de limpieza en el cauce del río Mero a su paso por Cambre
Cedida
Cedida

La Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, a través de Augas de Galicia, está ejecutando actuaciones de conservación y mantenimiento fluvial en más de 9,7 kilómetros en el río Mero, en el ayuntamiento de Cambre

En concreto, explican desde el departamento autonómico, las tareas se prolongarán durante alrededor de tres semanas y se desarrollarán en varios tramos del río Santa Lucía, a su paso por las parroquias de San Xoán de Anceis, Santa María de Cambre, Santiago de Sigrás, San Paio de Brexo, San Xulián de Cela, San Cibrán de Bribes y San Salvador de Cecebre

Los trabajos consisten en la retirada de árboles caídos en el canal fluvial para evitar atascos y se realizarán con motosierras, desbrozadoras y otras herramientas manuales. Además, el personal contará con el apoyo de maquinaria de mayores dimensiones como un tractor. 

Jóvenes en el embalse de Cecebre

El embalse de Cecebre se mantiene a la mitad de su capacidad en pleno otoño

Más información

Una vez finalizadas las obras programadas por el organismo hidráulico dependiente del Ejecutivo gallego, estos tramos fluviales quedarán despejados de maleza, posibilitando así la circulación fluida de las aguas. 

Augas de Galicia desarrolla estas acciones en el marco del programa de mantenimiento, conservación y mejora del dominio público hidráulico de las cuencas de Galicia-Costa y en las zonas de acceso y protección, explican. El fin último de los trabajos es mejorar los lechos fluviales para favorecer las condiciones naturales del ecosistema de los ríos, actuando en las áreas en las que la Xunta tiene competencias, fuera de las tramas urbanas fluviales de responsabilidad municipal.

