La indignación ciudadana acaba cortando el tráfico en O Temple

El Concello cerró los recintos por falta de seguridad y mantenimiento Carlota Blanco

Los ánimos están visiblemente caldeados en O Temple. Los vecinos han saltado como resortes para advertir de la situación de las instalaciones municipales, cerradas o sin mantenimiento, y han decidido salir a la calle con sus reivindicaciones exigiendo respuestas al Ayuntamiento de Cambre.

En la convocatoria de la ANPA del CEIP O Graxal, a la que acudieron unos 300 ciudadanos, se vivieron momentos de nerviosismo porque los vecinos acabaron cortando la circulación a la altura de la Casa das Palmeiras do Temple, en contra de las indicaciones de la Policía Local de Cambre y la Guardia Civil.

Los agentes identificaron a los convocantes, que insistieron que esta reacción vecinal “no es una rabieta” sino el resultado de meses de espera y engaños por parte de los representantes municipales, a los que acusan de “prometer soluciones y dar plazos que no cumplen”, explican desde la ANPA de O Graxal.

Las imágenes de la manifestación en O Temple

Carteles en As Palmeiras

Los carteles que hace unos días colocaron en las pistas polideportivas, los parques infantiles y en el viaducto de O Seixal pudieron volver a exhibirse durante la manifestación: “Los quitaron casi todos pero les pedimos que nos los devolviesen y fuimos a recogerlas”, confirmó uno de los representantes de la asociación, que reconoce que la retirada de estos mensajes alteró todavía más los ánimos de los residentes, que durante la concentración no dudaron en silbar y corear consignas acusando de “mentirosos” a los responsables del Ayuntamiento de Cambre. “Esto que hicieron con las pancartas y que por la mañana anunciaron a través de sus redes que iban a instalar una carpa en unos días, aunque después lo borraron, en un intento por desmovilizar a la gente no sentó bien entre las familias de O Graxal”.

Porque entre los que acudieron había sobre todo eso: familias con niños que no disponen de espacio donde salir a jugar, con las pistas cerradas o en mal estado, y los parques en obras o sin mantenimiento, lo que incluso causó caídas y que una niña tuviese que acudir a los servicios de Urgencias.

Carpa en O Graxal

Desde la institución municipal informaron que el CEIP do Graxal dispondrá unos días de una carpa de 300 metros cuadrados que servirá como espacio cubierto para actividades y para impartir clases de Educación Física, “como solución temporal mientras se ejecutan las obras de reparación y mejora en el pabellón deportivo del centro”, explicó el Gobierno de Piñeiro.

Según sus indicaciones, esta medida se materializó tras la adjudicación del contrato de alquiler, montaje y desmontaje de la estructura, “del tipo ‘a dos aguas’ y con unas dimensiones de 15x20 metros”, que se instalará con anclajes en O Graxal.

Con esta actuación, a la que se destinan unos 10.000 euros, los niños tendrán donde resguardarse de las inclemencias meteorológicas y donde desarrollar sus actividades con normalidad: “La carpa garantizará que la rutina escolar no se vea interrumpida durante el periodo de obras en sus instalaciones habituales”, expusieron sus dirigentes antes de insistir en que “esta iniciativa refleja el compromiso” de Piñero y sus ediles “por dar una solución rápida y efectiva la comunidad educativa de O Graxal”.

“Con el proceso de adjudicación formalizado, los plazos para la instalación de la carpa son inminentes, y se espera que, en cuestión de muy pocos días, la estructura esté completamente operativa en el patio del colegio, proporcionando el ansiado espacio cubierto mientras avanzan los trabajos de renovación del pabellón polideportivo”, aseguran desde Cambre.