Cambre celebra la entrega de premios de la campaña “Merca no teu comercio” Cedida

La Casa da Cultura Vila Concepción de Cambre acogió esta mañana la entrega de premios de la campaña 'Merca no teu comercio', una iniciativa de apoyo al comercio local que se desarrolló entre el 15 y el 30 de octubre en los municipios de Cambre y Culleredo.

Durante la campaña se registraron un total de 3.229 tickets de compra en los establecimientos adheridos. Entre los participantes se sortearon 1.000 euros en premios, repartidos en 20 tarjetas prepago de 50 euros, que los ganadores deberán utilizar en nuevas compras en el comercio de proximidad.

Con este acto se pone fin en la provincia de A Coruña a la campaña 'Merca no teu comercio', un programa de promoción y dinamización del pequeño comercio impulsado por la Federación de Comercio de A Coruña, la Federación Galega de Comercio y la Xunta de Galicia. Desde el pasado mes de junio, la iniciativa ha llevado a cabo diez campañas en distintos municipios rurales, alcanzando un total de 23 localidades coruñesas.

En la entrega de premios participaron representantes de las entidades organizadoras, entre ellos Luis S. Fernández, secretario general técnico de la Federación Galega de Comercio; Carlos Salvador, director de la oficina de ABANCA en San Pedro de Nós (O Temple); y Begoña Caamaño, directora de la zona Betanzos–Eume de la entidad bancaria.