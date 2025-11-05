Las asociaciones de Cambre llevarán a la Valedora do Pobo los retrasos en el cobro de ayudas municipales

Beatriz Riveiro, Marisa Quintela, María Corral y Andrea Asensio, directiva de Sementeira QUINTANA

Cerca de 40 asociaciones cambresas que denuncian un retraso de varios años en el cobro de las ayudas municipales trasladarán este asunto por registro a la Valedora do Pobo, el Consello de Contas, la Diputación y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), y plantean una manifestación delante del Ayuntamiento el domingo 23.

Aseguran que la situación es insostenible y especialmente crítica para entidades como Sementeira -con 14 personas en nómina- o el Club Ciclista Cambre -que si no paga a la Federación y los proveedores, no podrá tener actividad en 2026-. De hecho, en la reunión que mantuvieron las entidades con la alcaldesa, Diana Piñeiro, hace unas semanas, se acordó que estas dos agrupaciones tuviesen prioridad a la hora de solventar su situación.

"Esto no tiene nada que ver con la política. No es un ataque al Gobierno actual ni mucho menos; se hace ahora porque toca, porque ya no damos más y porque es la primera vez que hemos conseguido unirnos todas las asociaciones", indica Pablo Rabina, directivo del Once Caballeros CF.

Para hacer fuerza plantean una manifestación el día 23 ante la Casa Consistorial, donde los asistentes realizarán una exhibición de sus actividades: fútbol, baloncesto, teatro o música, entre otras. Tendrá carácter pacífico, recalcan, y animan a la población a acudir y descubrir la intensa labor del tejido asociativo cambrés.

"Es nuestro peor momento económico"

La Escuela de Música Sementeira -que cuenta con más de 230 alumnos- está a la espera de firmar el convenio para cobrar la subvención municipal de 2024, que asciende a 63.000 euros. Es una de las de mayor cuantía y sirve para financiar todos los gastos generales de la escuela, que tiene una media de gasto de más de 200.000 euros al año. El acuerdo con el Ayuntamiento tiene por objetivo la formación musical en el municipio e incluye el compromiso de la escuela de ofrecer de 6 a 8 conciertos en la localidad cada año.

"Estamos en nuestro peor momento económico. La voluntad del Gobierno local es buena, pero el tiempo corre en nuestra contra", apunta la presidenta de Sementeira, Beatriz Riveiro, que pide premura al Ejecutivo para rubricar el acuerdo, "porque la firma y el cobro de la subvención no van parejos, sino que se suele pagar unos dos meses más tarde". "Tenemos una línea de crédito con Abanca de 25.000 euros, que hemos agotado, y solicitamos a las familias que adelantasen una cuota en el mes de julio; el curso pasado donaron a fondo perdido una cuota extraordinaria, ya no podemos pedirles más", apostilla.

Si el convenio no se firma dentro del año natural, dice la secretaria de Sementeira, María Corral, "la subvención se pierde y tienen que llevarlo al siguiente presupuesto y hacer un modificado de crédito o transferencias de crédito o lo que sea; y llevan dos años con los presupuestos prorrogados, entonces es un galimatías". Después de muchos años de retrasos -2022 fue el ejercicio más difícil, indican-, piden "regularizar las cosas: una subvención que se repite año a año tiene que seguir la misma mecánica todos los años".

Hacen hincapié en que las clases no se van a parar, pero alertan de que "están a punto de empezar a deber nóminas a los trabajadores". Esta situación, además, generó mucha incertidumbre a principio de este curso: "La gente preguntaba si íbamos a cerrar y hubo algunas plazas que quedaron sin cubrir por la inseguridad que tenían las familias", destaca Riveiro, quien añade que "esto es algo al margen de la política: si Diana dimitiese mañana, nuestro problema seguiría".

Las asociaciones buscan que haya "consenso" entre los partidos políticos para dar solución a este problema "que afecta a prácticamente todos los vecinos de Cambre". "Que dejen las ideologías a un lado y vamos a remar todos en la misma dirección", imploran.

