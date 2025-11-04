El Ayuntamiento de Cambre actúa en la zona de A Barcala con un proyecto de aceras

Zona en la que se llevarán a cabo las actuaciones Concello de Cambre

El Ayuntamiento de Cambre ha dado un paso determinante para revertir el abandono histórico de la zona de A Barcala con la aprobación de la redacción del 'Proyecto técnico para pavimentación de aceras en la calle Río Gandara'.

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado formalmente esta actuación, largamente demandada por los vecinos, que supone el inicio de las intervenciones municipales en esta área.

La calle Río Gandara, eje principal de acceso y concentración vecinal en A Barcala, contará con una inversión cercana a los 30.000 euros para la redacción de un proyecto que mejorará sustancialmente la movilidad peatonal y la seguridad vial. Se ha establecido un plazo de ejecución de 12 meses.

Fin de una situación de abandono

Esta actuación responde al compromiso del actual gobierno local de actuar en zonas que han sufrido un prolongado abandono. A Barcala se identifica como una de las áreas prioritarias donde se comienzan a promover mejoras sustanciales en las infraestructuras públicas.

Mejora de la calidad de vida y accesibilidad

La elección de la calle Río Gandara no es casual. Se trata de una vía fundamental en la trama urbana de A Barcala que, por su estado actual, supone un riesgo y un inconveniente para peatones, especialmente para personas con movilidad reducida, familias con carritos de bebé y escolares.

La pavimentación de las aceras permitirá:

•Separar claramente los espacios de tránsito peatonal y vehicular.

•Garantizar una circulación segura para los vecinos.

•Fomentar los desplazamientos a pie en la zona.

Compromiso con la cohesión de barrios

Desde el gobierno municipal se ha destacado que esta inversión responde a una estrategia más amplia de mejora continua de los espacios públicos en todas las parroquias.