Del susto a la movilización: Cambre se llena de lápidas por la ‘muerte’ de sus servicios

En O Paraugas también se colocaron lápidas para denunciar la situación de O Temple Cedida

Las celebraciones de Samaín acabaron pero en Cambre siguen apareciendo ‘tumbas’ para denunciar la situación de los servicios e infraestructuras municipales y, si el sábado era Cecebre, esta vez ha sido en O Temple. En concreto, en O Paraugas, donde alguien colocó varias lápidas ‘en memoria’ de las actividades y las instalaciones deportivas de este núcleo: ‘RIP’.

Allí, a solo unos metros de donde se concentrarán este viernes, día 7 de noviembre, a partir de las 18.00 horas, para reivindicar medidas y soluciones, la escena sorprendió a viandantes y conductores, a la espera de conocer cómo les afectará la manifestación convocada por el AMPA Mencer del CEIP O Graxal delante de la Casa das Palmeiras do Temple.

Hace una semana, las protestas se trasladaron a los exteriores de las pistas del paseo y los parques, donde se instalaron varias pancartas que después desaparecieron, y los vecinos, que aseguran desconocer quién las instaló y quién las retiró, insisten en que el hartazgo es normal, que la situación es insostenible desde hace tiempo y que nadie toma medidas: “Esto tenía que ocurrir”, comenta Carmen M., vecina de O Temple.

Desde la asociación de vecinos informaron hace unos días que mantuvieron un encuentro con la mandataria municipal, Diana Piñeiro, en el que le trasladaron todas las reivindicaciones transmitidas por los residentes, incidiendo en la situación del Polideportivo de O Graxal, clausurado desde el mes de septiembre por la caída de cascotes y el riesgo que supone para los alumnos del centro y usuarios de otros clubes de O Temple.

Carpa en O Graxal

Unos días después de la cita, desde el Ayuntamiento de Cambre les informaron que acababa de publicarse la licitación para la contratación de una carpa en el CEIP O Graxal.

“Tal e como informamos nos consellos escolares celebrados ultimamente no colexio e na reunión coa Asociación de Veciños do Temple, aceleráronse os procesos para poder así retomar as actividades escolares e extraescolares”, y además también está en licitación la obra para arreglar el Polideportivo de O Graxal.

En este sentido, de cumplirse los cálculos del Ayuntamiento de Cambre, esta misma semana podría colocarse la carpa en el CEIP O Graxal. Con todo, los convocantes animan a todas las asociaciones afectadas a salir a la calle y acudir a la protesta de la Casa das Palmeiras.