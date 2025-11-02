Mi cuenta

Cambre

O Temple estalla contra el mal estado de sus instalaciones y cortará el tráfico el viernes 7

Noelia Díaz
Noelia Díaz
02/11/2025 20:29
Pancartas reivindicativas en O Temple
Pancartas reivindicativas en O Temple
DAVID MATEO

Los vecinos de O Temple cortarán el tráfico el próximo viernes, día 7, para denunciar las deficiencias en las instalaciones del barrio, especialmente el pabellón deportivo y los parques. 

La concentración, de carácter pacífico, será a las 18.00 horas en la glorieta de la Casa das Palmeiras y desde el AMPA Mencer del CEIP O Graxal –impulsora de la protesta– animan a otras asociaciones del municipio a acudir y reivindicar sus necesidades. “La falta de mantenimiento de los equipamientos no es algo que suframos solo nosotros, está pasando en otras entidades y clubs. Es un problema de todos”, dice David Mateo, tesorero. 

Las familias del colegio de O Graxal indican que el polideportivo está precintado desde el 26 de septiembre por la caída de pequeños cascotes y el riesgo que ello entraña, y aunque aseguran que desde entonces se han reunido en diferentes ocasiones con el concejal de Deportes y técnicos municipales, “la solución no acaba de llegar”. 

“Dijeron que se repararía pronto y que el 15 de noviembre estaría listo, pero aún no han empezado las obras. Pedimos una carpa para cubrir el patio mientras tanto y accedieron, pero todavía no se ha colocado”, apunta Mateo, que añade que los alumnos llevan semanas realizando las clases de Educación Física en pasillos o aulas cuando llueve y que los niños que acuden al comedor –125 en cada turno– han de esperar también dentro del centro, al no tener disponible el pabellón. 

Cartel de petición de ayuda creado por el AMPA O Graxal
Cartel de petición de ayuda creado por el AMPA O Graxal
DAVID MATEO

Asegura que “el hartazgo es generalizado en el barrio debido al mal estado de los parques y zonas de ocio” y por ello convocan la manifestación: “El Ayuntamiento nos ha llamado varias veces y nos dice a todo que sí, pero ¿de qué sirve la palmadita en la espalda si no solucionan nada?”, señala el tesorero del CEIP O Graxal.

Lápidas en Cecebre

Por otra parte, la glorieta de Cuatro Caminos, en Volteiro (Cecebre) alberga desde el sábado, Día de Todos los Santos, dos lápidas que hacen alusión a las aceras en la parroquia y a los impuestos de los vecinos. 

Lápidas colocadas en Volteiro, Cecebre
Lápidas colocadas en Volteiro, Cecebre
QUINTANA

Quién las ha colocado ahí todavía es un misterio, aunque los habitantes de la localidad les dan su aprobación: “Están muy bien, dicen toda la verdad, estamos sin aceras”, concluyen.

Diana Piñeiro, alcaldesa de Cambre

La alcaldesa de Cambre mantuvo un encuentro con las entidades sociales

Pleno municipal en Cambre

Casi 40 asociaciones de Cambre denuncian un retraso de cuatro años en el pago de las ayudas municipales

