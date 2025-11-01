Sustos, sangre y mucha diversión: el ‘Jargolin’ de A Barcala se supera

Participante en el recorrido del terror PATRICIA G. FRAGA

Tras muchas semanas de trabajo y nervios, llegó el gran día del terror en A Barcala (Cambre). El Halloween –denominado ‘Jargolin’– promovido por seis madres de la urbanización batió su récord de afluencia, con casi 200 niños participantes y más de 60 adultos y adolescentes que actuaron como ‘asustadores’ y se caracterizaron de diferentes personajes horripilantes.

Hubo hasta diez escenarios espeluznantes por todo el barrio, entre los que se encontraban una iglesia donde se realizó un exorcismo, un hospital-laberinto, una morgue con zona de autopsias, un maizal, una cárcel con guillotina y silla eléctrica, un colegio fantasma o un cementerio zombi, entre otros. Los pequeños que realizaron el recorrido también vibraron con la presencia de diferentes ‘espíritus’ a su alrededor, desde voces que salían de las paredes hasta una Santa Compaña que vagó por las calles.

Asustadores en uno de los escenarios PATRICIA G. FRAGA

Zaida Brandariz, Sara López, Noelia Alonso, Lucy Capistrano, Sandra Barreiros y Silvia Tourón son las impulsoras de una actividad que ya se ha convertido en una de las más importantes de A Barcala y agradecen la implicación de todos los colaboradores. Las panaderías Torrada, María Jesús, Mercedes y Anakiños, las cafeterías Luisela, Matrioska y La Central, la tienda Sara Nebril, la asociación Tercera Edad de A Barcala, el Ayuntamiento de Cambre, Gadis y Eroski fueron las marcas que aportaron su granito de arena, además de algún mecenas anónimo.

Los niños recibieron una bolsa con dulces, snacks, agua y regalos, además de chocolate con churros –todo teniendo en cuenta las alergias o intolerancias alimentarias–. La plaza 1º de Mayo también contó con juegos tradicionales, canasta, photocall e incluso una pitonisa real con sorpresas en su caldero.

Participantes en la actividad PATRICIA G. FRAGA

Estas seis madres que, recalcan, “no son una asociación sino solo un grupo de amigas que hace esto en su tiempo libre”, dejan el listón muy alto de cara a 2026 y avisan de que ya piensan en nuevas propuestas para otras épocas del año. “Animamos a todo el mundo a seguir nuestro Instagram, @gentuzaabarcala, para estar informados de todas las propuestas”, concluyen.