Cambre iniciará un expediente para favorecer el pago de subvenciones
La corporación municipal cambresa dio luz verde en el pleno a una moción de Unión por Cambre (UxC) que solicitaba iniciar un expediente para un suplemento de crédito y modificación de las bases de ejecución de los presupuestos, con el objetivo de favorecer el pago de subvenciones y convenios a las asociaciones del municipio.
La propuesta se aprobó con los votos a favor de UxC, PSOE, Alternativa dos Veciños y la edil no adscrita. El suplemento de crédito, indican, asciende a 1,3 millones y junto a él se proponen cambios como la posibilidad de “poder avanzar na tramitación de convenios posteriores aínda que a xustificación de fondos da anualidade anterior non estivera pechada porque a lei só prohíbe facelo se hai expediente de reintegro aberto, no resto dos casos non”.
Ahora se añade, también, la figura del anticipo en el pago de las ayudas, así como instar a que Intervención “cumpra co acordo plenario da aprobación do regulamento de fiscalización limitada previa que o Concello de Cambre ten aprobado dende 2020, que sinala que o que se ten que comprobar a priori por este departamento son uns puntos moi concretos antes de pagar, pasando a fiscalización plena durante o posterior control interno”.
Esta modificación permitiría a las entidades, explica UxC, “contar co ingreso e, de non poder xustificar no seu momento os gastos, estarían obrigadas a reintegrar a parte non xustificada”.
Buscar soluciones
La portavoz de Unión por Cambre, María Pan, agradece su apoyo a los grupos municipales que respaldaron la moción y recuerda “a importancia de deixar de lado as cores políticas e buscar solucións a un problema real”.
“Ao goberno de Diana Piñeiro tócalle cumprir este acordo plenario para que o que é viable técnica e legalmente se faga efectivo en Cambre, xa non hai excusas”, dice Pan.