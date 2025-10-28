Xunta y Cambre suscriben un convenio para reparar las infraestructuras del río Mero

Piñeiro mantuvo un encuentro con Vázquez y Fernández

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y la alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, acordaron suscribir un convenio para llevar a cabo la reparación de diferentes infraestructuras del río Mero, a su paso por el municipio. La actuación afectará a una extensión aproximada de 17 kilómetros y conllevará una inversión de casi 900.000 euros.

Según fuentes de la Xunta, en el transcurso del encuentro, en el que participó el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, se abordó la situación de la senda fluvial. Se trata de un enclave muy utilizado por los vecinos, no solo del municipio cambrés, si no de todo el área metropolina para realizar actividades como senderismo o rutas ciclistas. "Porén, o mal estado no que se atopa actualmente, con diversos tramos pechados, fai necesaria a reposición ao completo deste servizo", apuntan desde el Gobierno autonómico.