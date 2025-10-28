Las abuelas gallegas ya lo sabían: los mandilones de las aldeas son la tendencia de la temporada

Uno de los mandilones de la marca Miu Miu

Hay una imagen asociada a las abuelas del rural gallego: una abuela pertrechada en su mandilón de la mañana a la noche. Era el instrumento de trabajo que nunca faltaba, ya fuese para amasar el pan, hacer la comida, echar de comer a gallinas o cerdos o plantar y recoger grelos. El mandilón siempre estaba presente como protector de la ropa.

Ahora, en el siglo XXI, el mandilón da un paso más. Ya no es un complemento, es parte básica y fundamental del estilismo. De la mano de la marca Miu Miu, los mandilones de las abuelas gallegas se han subido a la pasarela de la Semana de la Moda de París, que pone en marcha el reloj de cara a las tendencias que se seguirán en primavera y verano de 2026.

"El nuevo objeto de deseo en Miu Miu", señalan los expertos franceses en la revista Vogue tras ver cómo los mandilones, en todas sus variaciones de colores, formas y tejidos, impregnaban la nueva colección de Miuccia Prada.

"El ama de casa de los años 50, el recuerdo de una abuela... Así que todos a la cocina a empezar a ensayar en casa para estar a punto para la próxima temporada", apunta Sylvia Jorif sobre esta "indispensable" prenda.

Que los mandilones de las abuelas iban a volver a estar de moda ya lo vio venir también el cambrés Yoseba MP, Joseba Muruzábal de nacimiento, uno de los máximos exponentes de la pintura contemporánea gallega gracias, entre otras, a la serie de murales en las que las abuelas, con sus mandilones bien colocados, se convierten en heroínas.

También otra marca gallega, Gadis, vio la importancia de esta prenda afincada en la memoria popular y la llevó a su anuncio de 'Vivamos como galegos' del años 2023.

Los mandilones han llegado para quedarse, así que, los que puedan, deberían ir pidiéndoles a sus abuelas uno de su armario. Los que ya no tengan una súper abuela gallega del rural siempre podrán echar mano de ellos para rescatar el recuerdo de esas mujeres e impregnarse de él, a la vez que construyen una imagen más que moderna. Porque las abuelas gallegas siempre fueron unas avanzadas a su tiempo.