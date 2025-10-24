La alcaldesa de Cambre mantuvo un encuentro con las entidades sociales

Diana Piñeiro, alcaldesa de Cambre EC

La alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, mantuvo una reunión con representantes de las entidades locales el pasado martes, día 21, con el objetivo fundamental de informarlos sobre la situación en la que se encuentran las subvenciones municipales para el tejido asociativo. La mandataria local quiso dejar constancia de que tiene plena consciencia de la situación de dificultad económica por la que atraviesan.

“A alcaldesa quixo destacar que esta problemática é consecuencia do abandono total do anterior goberno, que deixou sen poder executarse os convenios correspondentes aos anos 2024 e 2025”, apuntan fuentes del gobierno municipal.

Derecho a rectificación

Por otra parte, respecto a la información publicada por este periódico el martes, día 21, bajo el titular ‘Casi 40 asociaciones de Cambre denuncian un retraso de cuatro años en el pago de las ayudas municipales’, el Ayuntamiento de Cambre apela al derecho de rectificación para aclarar que en el párrafo “apuntan directamente también, a la secretaria y la interventora del Ayuntamiento, a quienes achacan ‘falta de capacidad para velar por el interés público’”, el comunicado de las entidades indica lo siguiente:

“A lo largo de los últimos años, hemos recibido reiteradas promesas de distintos equipos de gobierno, independientemente de su signo político. Sin embargo, esas promesas no sólo no se han materializado en hechos concretos, sino que la situación ha empeorado progresivamente, lo que evidencia una preocupante falta de capacidad por parte de los principales funcionarios responsables de velar por el interés público y también de voluntad de los máximos responsables municipales”.