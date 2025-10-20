Casi 40 asociaciones de Cambre denuncian un retraso de cuatro años en el pago de las ayudas municipales

Pleno municipal en Cambre Patricia G. Fraga

Un total de 37 asociaciones de Cambre de toda índole (deportivas, vecinales, sociales o culturales) han lanzado un comunicado conjunto para denunciar un retraso de cuatro años en el pago de las subvenciones municipales, que les ha generado una “situación insostenible”.

Critican “el abandono y dejación de funciones” que padecen desde hace años y lamentan la “falta de compromiso institucional en la promoción de valores culturales y deportivos”, que “ha obligado a muchas asociaciones a reducir significativamente su actividad e incluso está llevando a algunas al cese total de sus funciones, con el consiguiente perjuicio para la ciudadanía de Cambre ya que el Concello no promueve opciones alternativas de forma directa”.

Apuntan directamente, también, a la secretaria y la interventora del Ayuntamiento, a quienes achacan “falta de capacidad para velar por el interés público”.

Exigen, por tanto, la regularización inmediata de los pagos pendientes y la publicación de un calendario de abonos “claro y transparente”, además de un plan de mejora de las instalaciones y un canal de comunicación eficaz y accesible.

Firman el comunicado A.C. Cambre Teatro, Club Béisbol y Sofbol Cambre, AAVV O Castro de San Lorenzo, Club Ciclista Cambre, AAVV Ave Pace de Pravio, Club Colombófilo Mensaxeiras, ACyD Garrulaxe, Club Halterofilia Cambre, Arqueros de Cambre, Club Waterpolo Cambre, Veciños do Temple, Comisión Fiestas Andeiro, Bribesly Hills, Coral de Cambre, Asociación Cultural de Bribes, Coral de Cecebre, Asociación Cultural Ganduxo, Disque Fan Teatro, Asociación de Vecinos Brexo, Escola Xadrez Sigrás, AAVV O Cruceiro de Bribes, Judo Club Cambre, Asociación Micolóxica Andoa, Once Caballeros CF, AAVV O Gaiteiro de Sigrás, Pa Casa Non, AAVV O Palco de Meixigo, Peña Ciclista Monte Xalo, Baloncesto Cambre, Sporting Cambre SDCR, Brexo Lema SD, Terceira Idade da Barcala, Bribes CF, Xadrez das Mariñas, CD Sigrás, Cambre Tenis de Mesa y Zapatillas en Acción.