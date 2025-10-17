Mi cuenta

Cambre

Casi 200 vecinos del núcleo urbano de O Temple exigen a AENA que insonorice sus casas

Fran Moar
Fran Moar
17/10/2025 18:37
Diana Piñeiro confía en que AENA atienda las 174 solicitudes entregadas

La modificación de la huella sonora del aeropuerto de Alvedro continúa provocando reclamaciones. Ayer fue el turno de casi doscientos vecinos del núcleo urbano de O Temple (O Graxal-A Barcala-O Seixal) que, a través de la alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, hicieron entrega de 174 peticiones en la sede de la Subdelegación del Gobierno para que AENA adopte medidas para insonorizar sus casas.

Según fuentes municipales, esta iniciativa forma parte de un proceso que se inició cuando el Partido Popular se encontraba en la oposición e informó puntualmente a los afectados sobre las implicaciones de los cambios. “Se celebró una asamblea abierta el 24 de febrero en el centro cultural de O Graxal para explicar la situación y tratar de mediar entre la ciudadanía y AENA”, indican.

Las mismas fuentes añaden que el objetivo del actual equipo de gobierno siempre ha sido lograr la insonorización de las viviendas de los propietarios afectados.

“Para ello, se facilitaron a los vecinos los modelos de solicitud individual y, posteriormente, se recogieron todas ellas para su gestión y entrega coordinada”, indican desde Cambre.

La alcaldesa, por su parte, manifestó su confianza en que AENA atienda las peticiones y ejecute las obras de insonorización solicitadas.

“Se trata de una acción directa crucial para mejorar la calidad de vida de los residentes, que sufren las molestias de los ruidos procedentes de las aeronaves al aterrizar y despegar”, apostilló la regidora

