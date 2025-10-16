Cambre saldó en seis meses 2,6 millones de euros de su deuda con empresas de servicios y entidades sociales

El personal municipal de Cambre volvió ayer a movilizarse PATRICIA G. FRAGA

El Ayuntamiento de Cambre saldó en seis meses, el tiempo que el PP se ha puesto al frente de la gestión municipal, 2,6 millones de euros de la deuda total que mantiene con las empresas de servicios y entidades sociales. No obstante, fuentes municipales no han podido cuantificar a cuanto asciende la totalidad de los impagos aunque si admiten que gran de los afectados por impagos “levan anos sen recibir ningún tipo de ingreso por parte do Concello”.

A través de una nota hecha pública ayer, firmada por la alcaldesa, Diana Piñeiro, se indica que el pasado 21 de abril el Partido Popular “fíxose cargo do goberno municipal ante a demisión en bloque do equipo que gobernaba (UxC), a partires de aí a prioridade foi regular os servizos básicos do Concello e abonar facturas impagadas a empresas que prestan os servizos esenciais aos cidadáns, ata o de agora 2,6 millóns de euros pagados”.

Sin embargo, ante la preocupante situación actual y el abandono que presenta el mantenimiento de las instalaciones, la regidora ha convocado una reunión para el próximo martes, día 21, a las 20.30 horas, en el salón de plenos.

“Coñecemos a desatención que sufriron nos últimos anos os clubes e o resto das asociacións, chegando a unha situación límite para o exercicio da súa actividade, aínda que este goberno tivo unha xuntanza individual con elas, convoca outra para recoller as súas queixas e expoñer o traballo que está facendo este goberno co obxectivo de dar respostas e posibles solucións aos problemas xurdidos por tantos anos de abandono”, añaden en el comunicado.

Cabe señalar que el pasado mes de julio el ejecutivo cambrés informó de que había liquidado alrededor de 650.000 euros en facturas pendientes, priorizando servicios esenciales como limpieza viaria, mantenimiento escolar y suministros. Además, añadía que se encontraba en pleno proceso de revisión de oficio de otras facturas pendientes, con el objetivo de agilizar su liquidación en los próximos meses. Con ello buscaba, según el Ayuntamiento, evitar retrasos futuros y mejorar la planificación financiera, en línea con los principios de buena gestión y responsabilidad fiscal.

Concentración

Por otra parte, los trabajadores municipales volvieron a concentrarse pasadas las nueve y media de la mañana en el exterior de la sede municipal. Denunciaban que el Ayuntamiento lleva 25 años sin actualizar plantilla ni condiciones de trabajo.

Además, reclaman refuerzo del departamento de personal y que se cubran las vacantes. La última RTP data del año 1.999 cuando Cambre contaba con 18.000 vecinos.