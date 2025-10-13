Protesta de los trabajadores municipales en Cambre GERMÁN BARREIROS

Los empleados municipales de Cambre saldrán a la calle de nuevo este jueves, día 16, informaron este lunes desde la representación sindical. Critican la ruptura unilateral del diálogo por parte de la alcaldesa, Diana Piñeiro, y sus últimas declaraciones a la prensa, donde afirma que pronto se iniciará la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

"A alcaldesa afirma que 'mellorar as condicións da plantilla é unha prioridade' e que pretende facelo mediante unha nova Relación de Postos de Traballo que elaborará unha comisión formada polas funcionarias habilitadas e funcionarios A1 do concello, sen representación sindical. Con esto volve a demostrar que non está disposta a escoitar aos representantes dos traballadores, que lle estamos a propoñer hai tempo solucións a situación crítica que estamos a vivir sin ser escoitados", critican los trabajadores.

Una de sus reivindicaciones principales es la implantación de la carrera horizontal, aseguran, sobre la que ya hay "unha proposta sobre a mesa da representación sindical que a alcaldesa non quere nin valorar". "A elaboración da RPT non pode estar en mans dunha comisión partidista e con persoas q son parte interesada no proceso", alega el sindicato, que añade tajante: "Xamais vimos tal cousa como a metodoloxía que propón a alcaldesa".

Reconocen que "a actualización da RPT é unha necesidade, pero non é a solución aos problemas actuais". Insisten en que el primer paso es reforzar el departamento de Personal, "aínda que chamalo departamento é moi xeneroso, xa que actualmente basicamente sopórtase nun auxiliar". "Cubrir vacantes tamén debe ser unha prioridade", manifiestan.

Además, reclaman "o pago de todo o que se debe": que se abone la nómina ordinaria antes de finalizar el mes, como era costumbre; el pago del complemento de productividad en plazo; la subida del 0,5% aprobada por el Estado y sus atrasos; y las ayudas económicas recogidas en el Acuerdo Regulador correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024, que se adeudan.

