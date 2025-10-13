Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambre

Los empleados municipales de Cambre saldrán a la calle de nuevo este jueves

Noelia Díaz
Noelia Díaz
13/10/2025 19:36
Protesta de los trabajadores municipales en Cambre
Protesta de los trabajadores municipales en Cambre
GERMÁN BARREIROS

Los empleados municipales de Cambre saldrán a la calle de nuevo este jueves, día 16, informaron este lunes desde la representación sindical. Critican la ruptura unilateral del diálogo por parte de la alcaldesa, Diana Piñeiro, y sus últimas declaraciones a la prensa, donde afirma que pronto se iniciará la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

"A alcaldesa afirma que 'mellorar as condicións da plantilla é unha prioridade' e que pretende facelo mediante unha nova Relación de Postos de Traballo que elaborará unha comisión formada polas funcionarias habilitadas e funcionarios A1 do concello, sen representación sindical. Con esto volve a demostrar que non está disposta a escoitar aos representantes dos traballadores, que lle estamos a propoñer hai tempo solucións a situación crítica que estamos a vivir sin ser escoitados", critican los trabajadores.

Una de sus reivindicaciones principales es la implantación de la carrera horizontal, aseguran, sobre la que ya hay "unha proposta sobre a mesa da representación sindical que a alcaldesa non quere nin valorar". "A elaboración da RPT non pode estar en mans dunha comisión partidista e con persoas q son parte interesada no proceso", alega el sindicato, que añade tajante: "Xamais vimos tal cousa como a metodoloxía que propón a alcaldesa".

Reconocen que "a actualización da RPT é unha necesidade, pero non é a solución aos problemas actuais". Insisten en que el primer paso es reforzar el departamento de Personal, "aínda que chamalo departamento é moi xeneroso, xa que actualmente basicamente sopórtase nun auxiliar". "Cubrir vacantes tamén debe ser unha prioridade", manifiestan.

Además, reclaman "o pago de todo o que se debe": que se abone la nómina ordinaria antes de finalizar el mes, como era costumbre; el pago del complemento de productividad en plazo; la subida del 0,5% aprobada por el Estado y sus atrasos; y las ayudas económicas recogidas en el Acuerdo Regulador correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024, que se adeudan. 

El personal municipal reanudó sus movilizaciones delante de la casa consistorial

La carta de la alcaldesa que inflama la crisis en Cambre: “Suspéndese o diálogo”

Más información
Parte de los empleados municipales, ante la casa consistorial

La plantilla municipal de Cambre: “Así no se puede trabajar, es insostenible”

Más información

Te puede interesar

Varias personas observan un incendio de este verano en Oímbra, en Ourense

El fuego arrasó un total de 358.890 hectáreas en España hasta el día 5 de octubre
EP
La conselleira de Política Social, Fabiola García, y el presidente gallego, Alfonso Rueda, este lunes, tras el Consello

Galicia establecerá rebajas fiscales para ceder bienes por cuidados
EFE
Una sanitaria vacina a unha nena, este luns, no CEIP Camiño Inglés

Comeza no CEIP de Sigüeiro o plan contra a gripe en colexios coa vacinación de 140 nenos
EP
El Comité del Nobel de Economía, este lunes, durante el anuncio de su fallo

El Nobel premia la tecnología que impulsa el crecimiento económico
EFE