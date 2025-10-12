Padres de un niño autista en el CEIP de Sigrás: “Necesita un cuidador, si puede se escapa”

Arantxa Blanco y Félix Garrote, a las puertas del CEIP Torrente Ballester de Sigrás QUINTANA

Paulo tiene tres años y acaba de empezar el cole ‘de mayores’ en Sigrás (Cambre), en el CEIP Gonzalo Torrente Ballester. Tiene Trastorno del Espectro Autista (TEA) y, pasado un mes de curso, todavía tiene horario de adaptación porque “la mañana le cuesta un mundo y no es capaz de seguir unas rutinas”, explica su madre, Arantxa Blanco, quien reclama más profesorado de apoyo en este centro.

Explica que el colegio –al que agradece su implicación y ayuda para dotar a Paulo de la mejor atención– solo cuenta con un profesional de Pedagogía Terapéutica (PT) y “media profe” de Audición y Lenguaje (AL), compartida con el CEIP Emilio González López de Brexo Lema. “Hay una escasez total de este personal. En el cole, por desgracia, hay más niños con necesidades y ahora llega Paulo pero la Xunta no manda más apoyos. Él no tiene desenvuelta su autonomía y necesita alguien siempre con él para ayudarlo, aún usa pañal y en desarrollo cognitivo está verde”, indica Blanco.

“Ahora mismo hay una cuidadora para dos niños, pero Paulo no puede estar solo. Alguien tiene que marcarle las normas y en el recreo acompañarlo, porque en cuanto puede se escapa y eso sí que puede derivar en algo serio”, comenta la vecina de Cambre, que califica de “superficial” la valoración que hizo la Consellería de Educación de su hijo y pide “que no se tenga en cuenta la ratio del centro: un cole pequeñito puede tener muchos casos de este tipo, más que otro más grande, aunque no lo parezca”, dice.

Actualizar los catálogos

Arantxa Blanco y su marido, Félix Garrote, aseguran que esta “es la tónica general en los centros, la falta de profesorado especial”, y critican que “han pasado casi 30 años sin actualizar los catálogos y en este tiempo la sociedad y las necesidades de los niños han cambiado”.

Reclaman a las administraciones que tengan en cuenta la problemática específica de cada colegio “y no se limite solo a aplicar las ratios”. “Paulo no sigue una rutina, no es capaz de acatar órdenes, algo sencillo como la asamblea típica que hacen al empezar la clase le resulta imposible, porque no está sentado más de unos segundos. No le gustan los ruidos y sin el apoyo de una cuidadora la profesora no puede dar la clase. Están privándoles, tanto a él como a sus compañeros, de la educación que merecen por derecho”, sostiene la madre.

Arropados por su entorno

Blanco y Garrote se muestran “totalmente arropados” por su entorno familiar y por el propio equipo docente del Torrente Ballester: “Solo podemos darles las gracias, siempre se mostraron dispuestos a luchar por Paulo y contar con el respaldo del equipo de orientación, el director y el profesorado nos da una tranquilidad máxima”, dicen.

Desde la corporación municipal cambresa también les respaldan, e indican que fue el Partido Socialista quien llevó este caso al pleno local, logrando la unanimidad de los grupos para exigir a la Xunta una mayor dotación de maestros de necesidades especiales. Además, en unos días los recibirá la alcaldesa, Diana Piñeiro, para abordar posibles soluciones.

Hacen hincapié en que “cada colegio es un mundo” y es necesario revisar cada casuística, porque “de esto va a depender el futuro de los niños. y ellos son, a su vez, el futuro del país”, comenta Arantxa Blanco.