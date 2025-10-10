Diana Piñeiro: “Mellorar as condicións da plantilla é unha prioridade”

Diana Piñeiro, alcaldesa de Cambre ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

La alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, aseguró ayer que tiene entre sus prioridades la elaboración de una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en el Ayuntamiento, “co fin de mellorar a calidade laboral dos traballadores”.

El objetivo, explica, “é que os empregados públicos traballen en condicións óptimas que repercutan no seu benestar laboral, crear un bo ambiente de traballo e que isto se traduza nunha excelente atención á veciñanza de Cambre”.

Piñeiro alega que se han dado “instruccións precisas” para poner en marcha la elaboración de la nueva RPT “á maior brevidade posible” y con ello poder solucionar un problema que califica de “herdado e inxusto, e que tanto dano fai á calidade laboral e a eficacia do servizo aos veciños”.

