Rock y churrasco en el Lou Fest de Cambre

Integrantes de las bandas cambresas Panxea y Hemacaos PATRICIA G. FRAGA

Las bandas de música del municipio de Cambre tendrán protagonismo este sábado, día 11, en la primera edición del Lou Fest, organizado por la asociación de vecinos O Castro de San Lourenzo y que propone rock y gastronomía a precios populares.

Cartel del Lou Fest CEDIDA

Concretamente, el evento contará con los conciertos de Panxea, Destemplados, Hemacaos y Máxica y habrá churrasco y barra de bebidas. Además, desde la entidad vecinal señalan que estará disponible una carpa por si el tiempo no acompaña.

Las actuaciones comenzarán a las 19.00 horas y tendrán lugar en el entorno del centro social de la parroquia. La entrada, por supuesto, es gratuita.

