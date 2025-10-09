Cristina Pena, vecina de O Temple: “Tengo una lista de espera de meses para mis clases de guitarra”

Cristina Pena, en una imagen promocional CEDIDA

Lleva media vida tocando la guitarra pero desde hace diez años se dedica a ella de manera profesional, dando clases y girando con su proyecto Lost Minnow. Cristina Pena, vecina de O Temple de 30 años, se ha labrado una trayectoria en el género del math rock japonés y ya es imagen de marcas ligadas a este instrumento, como la californiana Dunlop o la española Thermion. Su sueño, indica, es tocar en Japón.

¿Cómo fueron sus inicios?

Empecé a los 14 a tocar la guitarra eléctrica, aunque no me lo tomaba muy en serio. Poquito a poco fui descubriendo mi pasión y empecé a ir a clases y más tarde al Conservatorio, hasta grabar mi primer disco con 21 años con mi proyecto Lost Minnow, donde compongo guitarra, bajo, batería, voz... Ahí me llamaron de la marca española de amplificadores Thermion, que iban a presentarlos en Los Ángeles y tuve el honor y la suerte de representarlos allí. Toqué delante de gente con muchísimo renombre, fue una experiencia increíble.

Y se dispararon los seguidores.

Crecieron bastante, sí. En 2023 publiqué el segundo disco y ese año y el siguiente estuve girando por toda España. Ahora estoy volcada en mis clases, para las que tengo lista de espera de meses, y componiendo el que será mi tercer disco.

Hay mucha afición a la guitarra en Cambre, entonces.

Estoy muy sorprendida porque las clases están funcionando muy bien, tanto las presenciales en O Temple como las que doy online, que tengo alumnos de todo el mundo, incluido uno de Gibraltar, que me resulta muy curioso. Pero es la magia de las tecnologías. Doy clases individuales y también grupales y me pilló de sorpresa este éxito.

¿Cómo es la vida de guitarrista y autónoma?

Complicada, pero no me arrepiento para nada. Que la gente tenga ganas de tocar y de aprender conmigo es una pasada, es todo un orgullo. ¿También usa sus redes para enseñar a tocar? Doy consejos y cuento un poco las cosas que me sirvieron a mí desde que empecé. También tengo un perfil en Patreon, donde vendo las partituras de mis discos para quien quiera comprarlas a precios muy asequibles.

Tocó dos veces en el Rock in Cambre. ¿Cómo lo vivió?

Fue en 2017 y 2023 y sobre todo esta última, que la tengo más reciente, la recuerdo como un momento mágico, con todos mis amigos y familiares en primera fila. Fue inolvidable compartir cartel con Bala o Ugly Kid Joe.

¿Qué planes tiene a corto y medio plazo, además de ese disco?

Estoy súper centrada en las clases, es el año en el que tengo más y requieren de mucha preparación. No tengo secretario y tengo que organizarme yo todo. Mi intención también es seguir atrayendo a marcas, que ahora también trabajo con Dunlop, referente en cuerdas y todo tipo de accesorios para guitarra.