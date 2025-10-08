Cambre adjudica las obras de mejora de la Pista Municipal del Temple

Pista polideportiva de O Temple Cedida

El Concello de Cambre ha formalizado la adjudicación de las obras de mejora de la Pista Municipal del Temple, una instalación deportiva clave situada en el emblemático Paseo Marítimo. Esta inversión, que asciende a 57.378,20 euros, refleja el firme compromiso de la institución municipal con la modernización y el mantenimiento de sus equipamientos públicos, en este caso deportivas.

El objetivo principal de esta actuación es garantizar la seguridad, funcionalidad y calidad de esta pista, que es de uso intensivo por parte de vecinos, clubes locales y escolares. Las mejoras técnicas que se implementarán permitirán ofrecer una superficie en óptimas condiciones para la práctica deportiva, fomentando así el ejercicio físico y los hábitos de vida saludables entre la ciudadanía.

Con el fin de causar la menor molestia posible a los usuarios y normalizar cuanto antes el uso de la instalación, el Concello ha establecido un plazo de ejecución claro y concreto. Los trabajos deberán estar finalizados antes del 30 de noviembre, asegurando así que la pista pueda volver a estar operativa en un breve espacio de tiempo.

Esta inversión en la Pista del Temple se enmarca dentro de la estrategia global del gobierno local por dotar al municipio de unas infraestructuras deportivas modernas, seguras y accesibles para todos, reconociendo el deporte como un pilar fundamental para la cohesión social y el bienestar de la comunidad