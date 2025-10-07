La carta de la alcaldesa que inflama la crisis en Cambre: “Suspéndese o diálogo”

El personal municipal reanudó sus movilizaciones delante de la casa consistorial Javier Alborés

Una carta de Diana Piñeiro “entregada en man aos traballadores” por colaboradores de su máxima confianza para anunciar la suspensión de las conversaciones con los representantes sindicales y, en contestación, un comunicado de la Xunta de Personal de Cambre. Los últimos movimientos han complicado todavía más la crisis que atraviesa la institución, con un nuevo cruce de acusaciones escritas entre la alcaldesa y los empleados municipales, que hace dos semanas decidieron volver con su reivindicación a la calle, con concentraciones delante de la casa consistorial, en el Campo da Feira de Cambre.

En su comunicación, Diana Piñeiro expresa su malestar con esta decisión y que no entiende “o obxectivo real destas protestas” después de lo acordado en comisión “o martes 30 de setembro” y anuncia que “con moita tristeza, suspéndese o diálogo” con los sindicatos, iniciado en abril, cuando el Partido Popular se hizo cargo del Ayuntamiento de Cambre y se encontró un municipio “a bordo do colapso” y “unha plantilla totalmente desmotivada”, dice la carta, a la que tuvo acceso El Ideal Gallego.

Indignación

Estas manifestaciones han sido recibidas con indignación por la Xunta de Persoal de Cambre, que habla de “imprecisións” y “confusión” y advierte del malestar de “moitos traballadores” por la supuesta desmotivación a la que se refiere Piñeiro. “Non sabemos onde está esa plantilla totalmente desmotivada da que fala a alcaldesa de Cambre”.

Asimismo, aclaran, con dos apartados, cuál es la verdadera intención de sus movilizaciones: “O pago de todo o que se debe aos traballadores” y la convocatoria de todas las comisiones pendientes y obligatorias, pues “únicamente está constituida a Comisión Paritaria”.

En cualquier caso, sus representantes aseguran que son conscientes de que “a situación actual non é responsabilidade exclusiva do Goberno actual”, si bien “é este quen ten nas súas mans a posibilidade e a responsabilidade de poñerlle solución mediante o diálogo e o respeto institucional que merecen tanto o persoal municipal como a veciñanza de Cambre”.